“CTP, toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yaklaşan seçimlere yönelik başlattığı kitle toplantılarına Lefke’den devam etti. Daha önce Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de gerçekleştirilen buluşmaların ardından Lefke’de düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya toplantıda konuşma yaparak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CTP’nin yeni döneme hazır olduğu vurgulanan kitle toplantısına, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İncirli: Yol haritamızın başına yolsuzlukla mücadele ve dürüst yönetim koyduk

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplantıda yaptığı konuşmada, CTP’nin yeni dönemde güçlü bir sorumluluk üstlenmeye hazırlandığını belirterek, yönetim anlayışlarının toplumsal katılım ve ortak akıl üzerine kurulacağını vurguladı. “Biz diyoruz ki beraber yöneteceğiz bu ülkeyi” diyen İncirli, “Sivil toplumla, meslek örgütleriyle, sendikalarımızla, ekonomik örgütlerimizle bir araya geleceğiz. Bu ülkeyi birlikte ortak akılla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. CTP’nin hükümet dönemine ilişkin hazırlıklarını tamamladığını kaydeden İncirli, yol haritalarının ilk sırasında yolsuzlukla mücadele ve dürüst yönetimin bulunduğunu söyledi. İncirli, “İnsanlarımızın yeniden devletlerine, ülkelerine güvenebilmeleri için yolsuzlukla mücadeleyi birinci sıraya koyduk. Bağımsız bir ‘Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ kuracağız ve bu otorite bizi de denetlesin istiyoruz” dedi.

İncirli: Alım gücünü koruyup üretimi artıracağız

Devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldıracaklarını ve yurttaşa hizmet eden bir yapıya kavuşturacaklarını ifade eden İncirli, göreve gelir gelmez bürokrasideki işlemleri sadeleştireceklerini söyledi. “Yönetime gelir gelmez bürokrasideki işleri sadeleştirerek insanımıza hizmet eden bir yapıyı yeniden kuracağız. Devletin kurumları bu ülkede yaşayan her bir yurttaşa eşit ve adaletli bir şekilde hizmet edecek” diyen İncirli, ekonomide yaşanan sorunları da bütünlüklü politikalarla ele alacaklarını belirtti. “Ekonomideki yıkımı durduracağız” diyen İncirli, hayat pahalılığıyla mücadeleyi alım gücünün korunması, üretimin artırılması ve maliyetlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte yürüteceklerini kaydetti. Sıla Usar İncirli, CTP’nin barış ve dünyayla bütünleşme vizyonundan vazgeçmeyeceğinin de altını çizerek Avrupa Birliği’ne hazırlık çalışmalarına önem vereceklerini, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri ise karşılıklı saygıya dayalı kurumsal ilişkiler temelinde sürdüreceklerini belirtti. İncirli, CTP’nin yeni dönemde toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edeceğini vurgulayarak konuşmasını “Artık söz bizde” ifadeleriyle tamamladı.

Sarıyer: 6 Aralık önemli bir sınav günüdür

Kitle toplantısında konuşan Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, 6 Aralık’ta yerel ve genel seçimlerin birlikte gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, CTP’nin her iki seçime de hazır olduğunu vurguladı. “6 Aralık önemli bir sınav günüdür” diyen Sarıyer, yerel seçimlerde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yeniden seçilmesi, genel seçimlerde ise CTP’nin iktidara gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Kaya: Bu iki seçimi birlikte başaracağız

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında, belediyeyi devraldıkları dönemde bütçenin üç katına ulaşan bir borç yüküyle karşı karşıya olduklarını hatırlatarak, 12 yılda mali yapıdan araç filosuna, su altyapısından yenilenebilir enerji ve sahil projelerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Önlerindeki yerel ve genel seçimlerin birlikte büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, “Bu iki seçimi birlikte başaracağız, başarmak zorundayız” diyerek, merkezi yönetimin de gerekli inisiyatifi almasıyla belediyelerin önünün daha fazla açılacağını ve çok daha büyük projelerin hayata geçirilebileceğini ifade etti.