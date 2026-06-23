Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Üretimdeki Güncel Konular” başlıklı konuşmasında UBP-DP-YDP Hükümeti’ni sert sözlerle eleştirerek üretim sektöründeki güncel sorunları gündeme taşıdı.

Konuşmasına hükümetin geçmişe yönelik söylemleri üzerinden başlayan Kürşat, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 2022 genel seçimlerinde kullandığı “Geleceğe Yürüyoruz” sloganını hatırlatarak, hükümetin halen geçmişe odaklandığına dikkat çekti.

Kürşat, “Yanılmıyorsam UBP, 2022’deki genel seçimlerde ‘Geleceğe Yürüyoruz’ diye bir slogan geliştirmişti. O dönem bunun üzerinden propaganda yaptılar. Geldiler, gidiyorlar fakat hala daha geçmişe bakmakla meşguller. Hatta bu konuda belli ekipler kurduklarını, geçmişe takılı kaldıklarını ve bunu eşelediklerini görebiliyoruz” dedi.

Hükümet etmenin geçmişe bakmakla olmayacağını vurgulayan Kürşat, “Geçmişte memleket hiç bu kadar talan edilmemişti. Bu dönemki kadar yolsuzluk, arsızlık ve usulsüzlük olmamıştı. Dolayısıyla geçmişe bakarken hiç olmazsa bu dönem yaşananlardan ders çıkarsaydınız” ifadelerini kullandı.

Üretim sektöründeki paydaşların yoğun şekilde kendilerine ulaştığını belirten Kürşat, narenciye sektöründeki ödeme krizine dikkat çekti. Narenciye sektöründen başlayarak kontraktörler ve kamyoncuların halen ödenmediğini söyleyen Kürşat, ürün bedelleriyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Sezon başından bu yana yaklaşık 1000 ton greyfurt alındığını ancak üreticilere tek kuruş ödeme yapılmadığını kaydeden Kürşat, greyfurt üreticilerinin ödeme beklediğini belirtti.

Kürşat, king mandalina konusunda da benzer sorunların yaşandığını ifade ederek, geçtiğimiz aylarda 17 bin ton king mandalina alındığını, ancak yüzde 50 ödeme alan birkaç ayrıcalıklı üretici dışında ödeme yapılmadığını öğrendiklerini söyledi. “Nasıl bir ödeme oluşturuldu? Esas sorum bu” diyen Kürşat, sürece açıklık getirilmesini istedi.

Cypfruvex İşletmecilik Ltd tarafından yaklaşık 38 bin ton valensiya türü portakal alındığını belirten Kürşat, burada da king mandalinadakiyle benzer ödeme sorunlarının yaşandığını ifade etti.

Kürşat, bu ürünlerin ne kadarının satıldığını sorgulayarek, “Eğer satıldıysa para nerede? Neden üreticileri ve sektörün diğer paydaşları paralarını alamadı? Ne zaman alacaklar?” diye sordu.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilmesi vaat edilen hibe arpaya da değinen Kürşat, geçtiğimiz aylarda ülkede arpa bulunmadığını ancak şimdi ambarların dolup taştığını söyledi. Hibe arpa bekleyen üreticilerin bu destekten ne zaman yararlanacağını sordu.

Kürşat, asaf koyunlarla ilgili yaşanan gecikmelere de değinerek, söz konusu hayvanların ülkeye geç gelmesi nedeniyle üreticilerin yatırımlarının geri dönüşünde sıkıntı yaşadığını belirtti. Bu kapsamda kredi alan üreticilerin kredilerinin ertelenmesinin gündemde olduğunu hatırlatan Kürşat, bunun akıbetini sordu.

Geçtiğimiz hafta da gündeme getirdiği Şap Hastalığı konusunda da açıklama isteyen Kürşat, hastalığın hangi köylere yayıldığını, alınan tedbirlerin neler olduğunu ve yeni aşılama sürecinin ne zaman başlayacağını sordu.

“Elimizde yeteri kadar aşı var mı?” diye soran Kürşat, üçüncü doz aşılarını tamamlayan çiftliklerin bulunduğunu ve yeni aşılama takviminin açıklanması gerektiğini söyledi.

Çiğ süt üreticilerinin uzun süredir maliyet baskısı altında olduğunu belirten Kürşat, çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini ifade ederek bu konuda yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu.

Konuşmasının sonunda kıyı balıkçılığını tehdit eden istilacı Balon Balığı sorununa değinen Kürşat, balon balıklarının yalnızca balıkçılık için değil, turizm, halk sağlığı ve deniz ekosistemi açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Balon balığı başına verilen 40 TL’lik desteğin yetersiz kaldığını savunan Kürşat, iklim krizinin etkisiyle türün popülasyonunun hızla arttığını belirterek, “Bu balığın popülasyonunun düşürülmesi için bir çalışma yapılacak mı?” sorusunu yöneltti.