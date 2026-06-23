“Ekonomideki deformasyon sürecek”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yılın ilk yarısında yaşanan bölgesel gelişmelerin ekonomiler üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyledi.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve bunun petrol fiyatlarına yansımasının başta Körfez ülkeleri olmak üzere bölge ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirten Uluçay, Kıbrıs adası ekonomisinin ve Türkiye ekonomisinin de bu gelişmelerden etkilendiğini ifade etti.

2026 yılının ilk altı ayında ortaya çıkan ekonomik deformasyonun önümüzdeki dönemde daha belirgin hissedileceğini söyleyen Uluçay, mevcut sorunlara eklenen bölgesel ve ekonomik olumsuzlukların ekonomiyi daha da zayıflattığını kaydetti.

Bu gelişmelerin etkilerinin 2027 yılında da hissedileceğini belirten Uluçay, bunun yalnızca Kıbrıs’ın kuzeyini değil, Kıbrıs’ın güneyini, Türkiye’yi ve bölge ülkelerini de etkileyeceğini söyledi.

Türkiye’nin AB SAFE programına katılması, vize serbestisi elde etmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Avrupa Birliği’nin yeni ticaret programlarına dahil olması gibi gelişmelerin ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracağını ifade eden Uluçay, bu sürecin Kıbrıs adasının geleceğine de doğrudan etki edebileceğini belirtti.