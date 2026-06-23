“Artık geçici bir kriz değil, yapısal bir kamu maliyesi krizi içindeyiz”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yeni bir DİBS ihalesiyle yaklaşık 1,13 milyar TL’lik borçlanmaya gidildiğini belirterek, ülkede borcun borçla çevrildiği sürdürülemez bir yapının oluştuğunu söyledi.

Kamu maliyesinde geçici değil yapısal bir kriz yaşandığını ifade eden Talat, enflasyon, bütçe açığı ve borçlanmanın birbirini besleyen bir kısır döngü yarattığını kaydetti. Kayıt dışı ekonomi, düşük beyanlar ve dolaylı vergilere bağımlılığın gelir tarafındaki temel sorunlar olduğunu belirten Talat, borçlanmanın artık yatırım için değil, sistemi ayakta tutabilmek için zorunlu hale geldiğini söyledi.

Yasama yılının sonuna gelinirken hükümetin gündeminin “dağıttıklarını güvence altına almak” olduğunu söyleyen Talat, Atatürk Öğretmen Akademisi’yle ilgili düzenlemenin geçici öğretmenlerin sorunlarını çözmeyeceğini, buna karşın AÖA üzerinde kalıcı bir statü değişikliği yaratacağını söyledi.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nda gündeme gelen değişiklikleri de eleştiren Talat, müşavirliğe dönüş ve atama kriterleriyle ilgili düzenlemelerin mevcut kadroları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Talat, hükümetin yaptığı atamalarla gelecek dönemde kurulacak hükümeti kendi tercihleriyle şekillenen kadrolara mahkûm bırakmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca bir gün önce görüşülen konut edindirmeye ilişkin yasa değişikliğine de değinen Talat, hükümetin mağduriyetleri gidermek gerekçesiyle değişiklik yaptığını söylediğini ancak bunu destekleyecek herhangi bir veri ortaya koyamadığını belirtti. Bu nedenle düzenlemeye destek vermediklerini ifade eden Talat, hükümetin konut politikalarına da işaret ederek, kırsal kesim arsalarının örgüt başkanları aracılığıyla dağıtıldığını ve gençler arasında rozet temelinde ayrımcılık yapıldığını söyledi. Talat, hükümetin gençlerin konut ihtiyacına bütünlüklü bir çözüm üretemediğini de ifade etti.