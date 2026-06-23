CTP Lefkoşa İlçesi, yarın “Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa” kitabını tanıtacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, yazar Okan Dağlı’nın kaleme aldığı “Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa” kitabı üzerine söyleşi ve tanıtım etkinliği düzenliyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, yarın saat 19.30’da Lefkoşa’daki Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nde gerçekleştirilecek ve kitap satışı da yapılacak etkinlik, kültürel üretime ve toplumsal hafızanın korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek, söyleşide, Okan Dağlı kitabın yazım süreci, Mağusa’nın tarihsel birikimi ve kentin kültürel mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.