“UBP tabanı bile sizden ümidi kesti”

Kamusal hizmetlerin birçok alanda yerine getirilemediğini söyleyen CTP Milletvekili Salahi Şahiner, ülkede devlet kurumlarından hizmet bekleyen halkın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. “Bugün artık bu ülkede bir devlet olmadığı görüntüsü var. Devleti devlet yapan kurumların vermesi gereken hizmetler, asli görevler yerine getirilemiyor” dedi.

Kamusal hizmetlerin çöktüğünü ve sosyal devlet anlayışının ortadan kalktığını söyleyen Şahiner, “Sosyal sorumsuz bir devlet, hükümet var. Sosyal sorumluluk sahibi belli başlı vakıflar, hayır kuruluşları ve iş insanları kaldı” ifadelerini kullandı.

“İstikrar; yolsuzluk, rant ve rüşvet alanında sağlanmıştır”

Başbakanın ülkeye yatırım geldiğine ilişkin açıklamalarına değinen Şahiner, gençlerin ülkeden göç ettiğine dikkat çekerek, “İstikrar bu ülkede yolsuzluk, rant ve rüşvet alanında sağlanmıştır. Başka alanda sağlanmamıştır” dedi.

Şahiner, hükümetin okul yatırımlarıyla övündüğünü ancak birçok ihtiyacın belediyeler, vakıflar, yardımsever iş insanları ve okul aile birlikleri tarafından karşılandığını söyledi. “Okul aile birlikleri, siz bu ülkede devlet olarak yoksunuz diye var” diyen Şahiner, okullardaki temel eksiklerin dahi devlet tarafından giderilemediğini ifade etti.

“Karayolları 2 kepçe asfalt dökmekten aciz”

Ulaştırma alanında da ciddi sorunlar bulunduğunu kaydeden Şahiner, yolların bakım ve onarımında belediyelerin devreye girmek zorunda kaldığını belirtti. “Karayolları bu konuda 2 kepçe asfalt dökmekten aciz diye bunu da belediyeler yapıyor” diyen Şahiner, belediyelerin Karayolları’nın yapması gereken işler için 1 milyar TL’nin üzerinde harcama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Trafik ışıkları ve kamera sistemleriyle ilgili de eleştirilerde bulunan Şahiner, mevcut uygulamaları “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi.

“Polis otostopla mı gidecek?”

Sağlık alanında da sistemin yardım dernekleri ve bağışlarla ayakta tutulduğunu dile getiren Şahiner, bir gün önce Meclis gündemine gelen Polis Güçlendirme Vakfı Yasa Tasarısı’na da değindi.

Polisin en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını söyleyen Şahiner, “Polis, ‘bu kadar olaya karşı müdahale edebileceğim bir aracım yok’ diyor. Ne yapacak polis, otostopla mı gidecek?” sorusunu sordu.

Devletin kendi yükümlülüklerini yerine getiremediğini vurgulayan Şahiner, “Halk hatta UBP tabanı bile sizden ümidi kesti diye artık herkes kendi çaresine bakmaya çalışıyor” dedi.