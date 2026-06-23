Girne Asker Hastanesi sigortalı KKTC vatandaşlarına sağlık hizmeti vermeye başladı

KKTC ile TC arasında imzalanan Sağlık Hizmet Desteği Protokolü kapsamında, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nde belirli gruplara yönelik ayaktan muayene ve tedavi hizmeti sunulmaya başlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmet Desteği Protokolü kapsamında 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin sigortalı KKTC vatandaşlarına sağlık hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, KKTC Sosyal Sigorta sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, KKTC kamu görevlileri, kamu sağlık çalışanları ve kamu emeklileri ile bu kişilerin KKTC mevzuatı kapsamında bakmakla yükümlü oldukları yakınları söz konusu hizmetlerden yararlanabilecek.

Ayrıca Mücahit Gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınlarının da protokol kapsamında ayaktan muayene ve tedavi hizmeti alabileceği belirtildi.

Hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin randevu sistemi üzerinden başvuru yapabileceği kaydedilirken, randevuların 0392 815 21 14 numaralı santral aranarak ve 1 rakamı tuşlanarak oluşturulabileceği ifade edildi.