Güneyde, şap önlemlerinde hareket izinleri dijitalleşti

Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Hizmetleri, şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında kullanılan hareket izinlerinde dijital sisteme geçti.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, yeni uygulamayla hayvan, tarımsal ürün ve kısıtlı bölgelerde faaliyet gösteren kişilere yönelik izinler elektronik ortamda düzenlenirken, kontrol noktalarında QR kod ile anında doğrulama yapılabilecek.

Çiftçiler, veterinerler ve hayvan üreticilerinin kullanabileceği sistem sayesinde daha önce kağıt üzerinden yürütülen başvuru ve onay süreçleri dijital ortama taşındı. Yetkililer, QR kodlu doğrulama sayesinde denetimlerin hızlanacağını, gecikmelerin azalacağını ve kurallara uyumun daha etkin şekilde takip edileceğini belirtti.

KIOS Araştırma ve Yenilik Mükemmeliyet Merkezi iş birliğiyle geliştirilen sistem, hayvan, yem ve süt taşıyan araçların yanı sıra belirlenen bölgelerdeki kişi hareketlerini de takip edebilecek. Ayrıca koruma ve gözetim bölgeleri ile dezenfeksiyon noktalarını gerçek zamanlı gösteren interaktif bir harita da kullanıma sunuldu.

Veteriner Hizmetleri, kullanıcı eğitimlerinin tamamlandığını ve uygulama sürecinde teknik destek sağlanmaya devam edileceğini açıkladı.