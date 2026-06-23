Son dakika CHP'de iki il başkanı daha görevden alındı

CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Merkez Disiplin Kurulu (MYK) ve saat 14.00'te Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantılarda il disiplin kurullarının durumu ele alınırken yeni görevden alma kararları geldi.

Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alındı ve yerine Hasan Şahin atandı. Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın da görevden alındığı bildirildi ve yerine Okan Marzıoğlu atandı.

İlerleyen saatlerde CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kameralar karşısına geçip alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Gözler perşembe gününde

Ayrıca perşembe günü CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) toplanacağı öğrenilirken gündemde yine yeni ihraçların olabileceği iddia ediliyor.

5 il başkanı daha görevden alınmıştı

Geçen günlerde ise 5 il başkanı daha görevden alınmıştı.

Görevden alınanlar:

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Neasır atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.