ESPA, “Eğitimden İstihdama Geçiş: Sorunlar ve Politika Önerileri Paneli" düzenliyor

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), perşembe günü “Eğitimden İstihdama Geçiş: Sorunlar ve Politika Önerileri” başlıklı bir panel düzenliyor.

ESPA’dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Çevik Uraz Konferans Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak etkinlikte, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki ilişki, genç işsizliği, beceri uyumsuzluğu, beyin göçü ve geleceğin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yetkinliklerin ele alınacaK.

Moderatörlüğünü Demay Zabitoğlu’nun üstleneceği panelde; Doç. Dr. Demet Beton Kalmaz (UKÜ), Doç. Dr. Çağrı Yalkın (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü) ve Candoğan Özkan (Gençlik Federasyonu) konuşmacı olarak yer alacak.