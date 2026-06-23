“Devamlı istikrar vurgusu yapan bu hükümet, Güngör Çöplüğü’yle ilgili hiçbir şey yapmadı”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Çevresel Felaketler ve Halk Sağlığı” konulu güncel konuşma yaptı. Rogers, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kamusal hizmetlerde çöküş, liyakatsizlik ve çevre politikalarındaki ihmaller üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Konuşmasına hükümetin genel icraatlarını değerlendirerek başlayan Rogers, kamusal hizmetlerin çöktüğünü ve liyakatin ayaklar altına alındığını vurguladı. Hükümetin halkın ihtiyaçlarından uzak olduğunu ifade eden Rogers, “Bu hükümetin icraatlarının halkın ihtiyaçlarıyla alakası yok. Hükümet halk için değil kendi çıkarı için çalışıyor, halkın iradesi yok sayılıyor” dedi.

Halkın sandıkta gerekli cevabı vereceğini belirten Rogers, o güne kadar Meclis kürsüsünden doğruları anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

“Güngör uzun zamandır içten içe yanıyor”

Çevre tahribatına yol açan pek çok başlık bulunduğunu kaydeden Rogers, dikkatleri bir kez daha Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ne çekti.

Geçtiğimiz hafta tesiste çıkan yangına işaret eden Rogers, halkın günlerce zehirli duman solumak zorunda kaldığını belirterek, Güngör’deki sorunun yeni olmadığını vurguladı.

“Eski konuşmalarımda da aynı şeylerden bahsettim. Çünkü Güngör uzun zamandır içten içe yanıyor” diyen Rogers, bugüne kadar sorunun çözümü için herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

“Bir halk sağlığı krizine dönüştü”

Rogers, geçtiğimiz yıl Güngör’de çıkan yangının ardından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Hasta Hakları Derneği’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek Güngör’ün bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü açıkladığını hatırlattı.

Hükümetin sürekli istikrar vurgusu yaptığını ancak dört yıldır kesintisiz iktidarda olmasına rağmen Güngör konusunda hiçbir somut adım atmadığına dikkat çeken Rogers, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“AB destek verdi, hükümet sorumluluklarını yerine getirmedi”

Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nin 2012 yılında Katı Atık Master Planı çerçevesinde hayata geçirildiğini anımsatan Rogers, kötü yönetim nedeniyle tesisin bugün işlevsiz ve sorunlu bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Projenin evsel atık bölümünün Avrupa Birliği (AB) tarafından yapıldığını, ayrıştırma ve geri dönüşüm kısmının ise yerel hükümetler tarafından tamamlanmasının planlandığını ifade eden Rogers, o tarihten bu yana bu konuda ciddi hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Rogers, daha sonra AB yetkililerinin yeniden gelerek 2030 yılına kadar kapasitenin artırılması için yeni adımlar attığını ve hükümete bazı sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Bu kapsamda “kirleten öder” prensibinin hayata geçirilmesi ve tartı istasyonunun çalıştırılması gerektiğinin belirtildiğini aktaran Rogers, ancak bu istasyonun hiçbir zaman devreye alınmadığını dile getirdi.

“Dünyanın hiçbir yerinde çöplük böyle yönetilmez”

Çöp yönetiminin bu anlayışla sürdürülemeyeceğini söyleyen Rogers, çöp miktarını azaltacak, ayrıştırmayı teşvik edecek ve geri dönüşümü hayata geçirecek herhangi bir hükümet politikası geliştirilmediğini savundu.

Bazı belediyelerin münferit girişimlerde bulunduğunu ancak merkezi hükümetin bu konuda hiçbir vizyon ortaya koymadığını belirten Rogers, inşaat atıklarının dahi Güngör’e dökülmeye devam ettiğini söyledi.

2030’a kadar planlanan kapasite artışının sağlanamadığını ve bu nedenle AB’nin desteğini çektiğini kaydeden Rogers, Güngör Çöplüğü’nün beklenenden çok daha önce dolduğunu ifade etti.

Rogers, tesis için hazırlanan yönetim planının da hiçbir zaman uygulanmadığını belirterek, “Halbuki ne yapılması gerektiği belliydi fakat hiçbir yapılmadı” dedi.