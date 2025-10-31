“Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Mesarya Belediyesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Mesarya Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, toplumsal bilinç oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, bölge okulları, yöneticiler, belediye meclis üyeleri, Akdoğan köy muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, erken teşhisin kanserle mücadeledeki önemine vurgu yaparak, “Kanserle mücadelenin en büyük gücü bilinçli toplumdur. Attığımız her adım farkındalık ve umut içindir.” dedi.

Latif, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Mesarya Belediyesi olarak toplumsal bilinci artırmaya ve sağlıklı bir gelecek için dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.