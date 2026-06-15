Medya Etik Kurulu üyeleri istifa etti

Medya Etik Kurulu (MEK) üyeleri, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu'nda Medya Etik Kurulu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve son dönemde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle görevlerinden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Üyeler, yeni kurul oluşturulup göreve başlayıncaya kadar görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini de belirtti.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, Medya Etik Kurulu'nun 13 yıldır medya alanında etik ilkelerin geliştirilmesi, özdenetim kültürünün güçlendirilmesi ve gazetecilik mesleğinin güvenilirliğinin korunması amacıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, son bir buçuk yılda internet gazeteciliği deklarasyonunun güncellendiği, dijital medya alanındaki yeni etik sorunlara yönelik düzenlemeler yapıldığı, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü ve kurulun karar alma süreçlerinin hızlandırıldığı ifade edildi.

Kurul, son aylarda KTGB Yönetim Kurulu ile Medya Etik Kurulu arasında belirgin bir iletişim sorunu yaşandığını savunarak, Medya Etik Kurulu Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin kurul üyeleriyle istişare edilmeden hazırlandığını öne sürdü.

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin KTGB Genel Kurulu gündemine son anda getirildiği, üyelerin konuya ilişkin önceden bilgilendirilmediği ve Medya Etik Kurulu üyelerinin eleştirilerinin dikkate alınmadığı iddia edildi.

Medya Etik Kurulu üyeleri, kurulun yapısını doğrudan ilgilendiren kararların istişareden uzak şekilde alınmasının ve dile getirilen hassasiyetlerin göz ardı edilmesinin, mevcut koşullarda görevlerini sürdürmelerini zorlaştırdığı görüşünü dile getirdi.

Bu çerçevede kurul üyeleri, görevlerinden çekilme kararı aldıklarını açıklarken, yeni Medya Etik Kurulu oluşturulup göreve başlayıncaya kadar mevcut görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararın yeni seçilen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu ile ilgili olmadığı vurgulanarak, yeni yönetime çalışmalarında başarı dileğinde bulunuldu.