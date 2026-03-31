Meclis’ten geçmeyen HP yasa tasarısı, kararname ile yürürlükte!

Serap KARAMAN

Meclis’ten geçirilemeyen hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarısı, yasa gücünde kararname ile yürürlüğe girdi.

Kararnamede, savaş ve küresel gelişmelerin yarattığı ekonomik baskılar gerekçe gösterilerek kamu maliyesini korumaya yönelik adım atıldığı öne sürüldü.

Dün Meclis’te arbede yaşanmasına neden olan düzenleme, 61 sayfalık kararla Resmi Gazete’de yayımlandı.

UBP-YDP-DP Hükümetinin hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya ilişkin yasa tasarısı Meclis Genel Kurul’dan geçemeyince Yasa Gücünde Kararname ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme sadece gerekçeyle sınırlı kalmadı, uygulama biçimi de değiştirildi. Kararnamede, ödeneğin hesaplanması ve verilme zamanına yönelik önemli değişiklikler yer aldı.

Mevcut sistemde hayat pahalılığı ödeneği, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu sistem fiilen değiştirilerek farklı bir modele geçildi.

Buna göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak hayat pahalılığı artışı, artık doğrudan ve sürekli artış şeklinde değil, “bir defaya mahsus” uygulanacak şekilde düzenlendi.

Yeni modelde ödeneğin uygulanması iki aşamaya bölündü:

İlk uygulama Nisan 2026’da ve sadece 3 aylık süre için,

İkinci uygulama ise Ocak 2027’de ve 9 aylık süre için yapılacak.

Bu düzenleme ile hayat pahalılığı artışları yıl içine yayılmak yerine geciktirilmiş ve sınırlı süreli olarak ödenecek hale getirildi.

Kararnamede ayrıca dikkat çeken bir diğer değişiklik, enflasyonun eksi çıkması durumuna ilişkin oldu. Buna göre, eksi çıkan enflasyon oranları silinmeyecek, bir sonraki dönem artışlarından düşülerek uygulanacak.

Yeni düzenleme, sosyal sigorta kapsamındaki emekliler, malullük aylığı alanlar ve sürekli iş göremezlik geliri elde edenleri de kapsayacak şekilde geniş tutuldu.