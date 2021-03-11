Meclis’te ‘protokol’ tartışması

Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması Genel Kurul’un bilgisine sunuldu, Muhalefet Başkanları söz aldı.

Özyiğit: “Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar, bu toplumu da töhmet altında bırakıyorlar”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit tüm ısrarlarına rağmen anlaşmanın Meclis’in gündemine getirilmediğini söyledi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın da konuyla ilgili sorulara kendisinin de haberinin olmadığını söylediğini savundu.

“Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar, bu toplumu da töhmet altında bırakıyorlar” diyen Özyiğit, “toplumun üretimden koparılarak dış yardıma muhtaç bir hale getirildiğini” söyledi.

İç meselelerin protokollerde yer almaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, protokolün yasallaşmasına ve uygulanmasına karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

Özersay: “Neyin sözünü verdiniz diye sorduk, yanıt alamadık”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay anlaşmayla ilgili daha önce sordukları soruları anımsattı, “neyin sözünü verdiniz” diye sorduklarını ancak sorularına yanıt alamadıklarını ifade etti.

Hükümete “Yerine getiremeyecek gibi göründüğünüz taahhütlere imza atmış gibi görünüyorsunuz” diyerek “Bu sözlerin anlamını ve kapsamını bilmiyorsanız büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir” ifadelerini kullandı.

Özersay her durumda yazılı olarak verdikleri sorulara yazılı dahi olsa yanıt beklediklerini kaydetti, hükümetin bu soruların izahını vermekle yükümlü olduğunu dile getirdi.