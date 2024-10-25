Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaşananlarla ilgili açıklama yaptı, "yaşananları görmezden gelmeyeceğiz" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Biz Meclis'te olacağız, Meclis'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"1. Meclis'teki üç hukukçudan görüş isteyen kim? CTP değil! Meclis Başkanlığı.

2. Meclis'teki üç hukukçu görüşlerini 22 Ekim tarihinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı'na ilettiler.

3. Meclis'teki üç hukukçu da "çift mühür"lerin geçersiz olduğunu bildirdiler. Bunun anlamı Sn. Öztürkler'in son turda 23 kabul, 23 ret oyu aldığı, dolayısıyla seçilmediğidir.

4. Bu durumda Meclis'te Divan'ın toplanması gerektiğini de bildirdi Meclis'teki üç hukukçu.

5. Bunu 22 Ekim'de öğrenen hükumet ne yaptı? Divan'ı dahi toplamadan, Meclis'teki üç hukukçunun üçünün de olumsuz görüşüne karşın, 23 Ekim'de, Resmi Gazete'de, Sn. Öztürkler seçildi diye "karar" yayımlattı. Yetmedi, Sn. Öztürkler gidip makama oturdu.

Şimdi, KKTC diyenler, yüce Meclis diyenler, KKTC Anayasası, yani 1. madde çerçevesinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü diyenler bizden bu "oldu bitti"yi kabul etmemizi, bu hukuksuzluğu görmezden gelmemizi, bu demokrasi katliamına ortak olmamızı istiyorlarmış.

Biz Meclis'te olacağız, Meclis'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bilinsin ki bu şartlarda, Meclis'i, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü görmezden gelin, bunların hepsini içinize sindirin ve hiçbir şey olmamış gibi davranın çağrısı yapanların bu yöndeki görüşleri bizim için en az "yeni Meclis Başkanı" kadar yok hükmündedir."