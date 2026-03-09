Meclis’te nisap sağlanamadı, 15 dakika ara verildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda nisap sağlanamadığı için oturuma 15 dakika ara verildi.

Yasama gündemiyle toplanacak Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde beş yasa tasarısı ile üç yasa önerisinin ele alınması bekleniyor.

Meclis gündeminde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:340/5/2025), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:349/5/2026), Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:354/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:292/4/2025), Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:91/4/2025) ve Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:344/5/2026) bulunuyor.

Toplantıda ayrıca Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:94/5/2025) ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin (Y.Ö.No:95/5/2025) üçüncü görüşmelerinin de yapılması bekleniyor.