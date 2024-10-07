Mecliste 'başkan' krizi: CTP'den erken seçim çağrısı

Meclis Başkanı seçiminde yaşanan krizin devam ettiği sırada, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu salonunda basına açıklama yaptı, “Bu film bitti. Yapılması gereken şey, iradenin sahibine geri dönüp onun kararını almaktır” dedi.

Mecliste ciddi bir rezalet yaşandığına dikkat çeken Erhürman, “Bir hükümetten ne beklersiniz asgari düzeyde? Güvenoyu alması, Meclis başkanı seçmesi ve bütçesini geçirmesi. Bunlar gerçekleşmediğinde, hükümet yok demektir” dedi.

Meselenin “memleket gailesi” değil, “koltuk gailesi” olduğuna dikkat çeken Ehürman, “Bu arkadaşların gailesi memleket değil derken ne demek istediğimiz herhalde bugün anlaşıldı. Ülkenin yönetilmediği, bugün burada bir kez daha gün gibi açığa çıktı” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren yaşanan süreci özetleyen Erhürman, “Burada yöneten bir yapı yok. Yönetmek gailesi olan bir yapı da yok. Sokak ile bu arkadaşların yaşadıkları arasındaki makas her geçen gün açılıyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Olması gereken uzlaşma bulmak değildir. Yapılması gereken şey, iradenin sahibine geri dönüp onun kararını almaktır. Yani bir an önce seçime gitmektir” dedi.

CTP lideri Erhürman, “Alın işte sabahtan bu saate kadar yaşananlara bakın. Bu ülkeyi yönetmeye çalışmak mıdır, yoksa koltuğa kim oturur kavgası mıdır? Konuşacak çok fazla şey kalmadı. Halktan beklentim şudur; burada yaşananları unutmayın” şeklinde konuştu.

“Normal şartlarda bugün bu işin bitmesi gerekiyor. Biter mi bitmez bu saatten sonra bilmem ama ülkeyi yönetme iddiası vardı ya, o iddia sona ermiştir” diyen Erhürman, “29 vekilden bahsediyoruz. 1 meclis başkanını seçemedi. Peki bütçede ne olacak? 2 ay sonra bütçe var. Bölgede savaş var, ülkede ekonomik kriz var, alın size ciddiyet, sorumluluk budur. Bize göre bu film bitti. Bu halkın daha fazla bu maskaralığı çekmek zorunluluğu yoktur” dedi.

Ne olmuştu?

Sabah saatlerinde Zorlu Töre ile Faiz Sucuoğlu arasında bir ön seçim yapan UBP Meclis Grubu, oy çokluğuyla Töre'yi Meclis Başkan adayı olarak belirledi.

Ancak Töre, 4 oylamada yeterli oyu alamadı.

Yapılan açıklamanın ardından Zorlu Töre, “sağlık sorunlarını” bahane göstererek Meclisi terk etti.

Ancak Evren, 22 evet 26 ret oyu aldı. Töre’den de az oy alan Evren’in “26 ret” alması ve salt çoğunluğun “ret” vermiş olması üzerine UBP Meclis Grubu toplandı, oturuma yine ara verildi.