“Meclis kandırıldı mı? Üstel, Meclisi ve halkı bilgilendirmeli”

CTP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Başbakan Ünal Üstel’i “İTÜ’ye verilecek orman arazisinin ‘stratejik’ olarak da kullanılacağı, detay paylaşamayacağı” yönündeki ifadelerini açması, toplumu ve Meclisi ikna edici biçimde bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Şahali, “Sayın Üstel’in, ağzından kaçırdığı veya söyler gibi yaptığı bir mevzu var. Biz İTÜ’ye Karpaz’da kiralanan 5 bin dönümlük araziyi, arazideki orman arazilerini tartışırken, Sayın Üstel bu kürsüye çıktı ve İTÜ’ye verilen arazinin stratejik olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Eğer stratejik dediğiniz mesele hakkında ulu orta konuşamayacağınızı ima ederseniz, burada sorulması gereken çok daha fazla soru çıkar” dedi.

Şahali, “Bunlardan biri Meclisin kandırılıp kandırılmasıdır. Biz bir bilim yuvasına bir kampüs alanı tahsis etmek için çabalarken bu üniversite içerisinde stratejik denilen, hakkında konuşulması reddedilen bir başka şey mi gizleniyor konusu akla gelir. Meclis bu konuda bilgi sahibi değilse, hele kandırılıyorsa, açık açık konuşmak gerekir. Ünal Bey’in toplumu ve meclisi ikna edici biçimde bilgilendirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.