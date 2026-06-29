Meclis Genel Kurulu’nda dört yasa tasarısı ve bir yasa önerisi daha kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama gündemiyle yaptığı son oturumda dört yasa tasarısı ve bir yasa önerisini daha kabul etti.

Genel Kurul’da Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik), Emeklilik (Değişiklik), Sosyal Güvenlik (Değişiklik)ve Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa tasarıları oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk’ün komite raporlarını okumasının ardından tasarılar önce madde madde, ardından bütünü üzerinden oylanarak kabul edildi.

Öztürk, polis, itfaiye memuru veya polis çavuşlarının terfi aldıklarında yaşadıkları bazı sıkıntılara dikkat çekerek tasarıların; mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla polis mensuplarının terfi, barem, kademe ilerlemesi, emeklilik ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken söz alarak, 1 Ocak 2008'den sonra istihdam edilen ve polis çavuşunun üzerindeki rütbelerde bulunan personelin, 5’e 1 yıpranma payı alamaması nedeniyle yaşanan eşitsizliğe dikkat çekti. CTP olarak bu adaletsizliği gidermek adına komiteye öneri sunduklarını belirten Barçın, yapılan düzenlemeyle Merkezi Cezaevi’nde de çavuş rütbesinin üzerinde görev yapan subayların yıpranma payı hakkına kavuştuğunu aktardı. Komite’ye teşekkür eden Barçın, hayırlı olmasını diledi.

- Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa Önerisi

Ardından Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa Önerisi ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun öneriye ilişkin raporu okudu; önerinin oy çokluğuyla komitede kabul edildiğini kaydetti.

Öneriye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2014 yılında geçici memur istihdam modelinin Kamu Görevlileri Yasasında kaldırıldığını, CTP olarak 12 yıldır kamuda verimliliği artırmak adına en azından bu türde personele ilişkin disiplin süreci uygulanması, performans değerlendirilmesi yapılması, siyasetçilere bağlı olmamaları için bir çalışma yapılması için uğraş verdiklerini kaydetti.

Barçın, ancak, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda bu modelin devam ettiğine dikkat çekerek, bu kapsamdaki geçici personeller arasında vardiya tahsisatı ve iş güvencesi gibi alanlarda eşitsizlikler olacağını söyledi. Bu durumun “ciddi bir anormali” yarattığını; tasarının “İkinci bir göç yasası” oluşturacağını savunan Barçın, temel prensibin bu statünün kaldırılması olması gerektiğini ifade etti.

Barçın, bunun yanında, söz konusu öneriyle, 15 yıllık deneyimi olan geçici personelin Özel Kalem Müdürlüğü ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’na atanabilmesinin önünün açıldığına dikkat çekerek, “Bugün bir kamu görevlisi 15 yılı vardır diye özel kalem müdürü atanamaz. Bu kamu görevlileri arasında ayrımdır; kabul edilemezdir.” dedi. Barçın, geçici personelin kadrolu kamu görevlilerinin üzerine çıkmasının anayasasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu için “hayır oyu” verdiklerini belirtti.