Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,06

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 2.06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.33 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.28 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 9,72 ile Haberleşme ana grubunda kaydedildi. Bu grubu yüzde 4,13 ile Lokanta ve Oteller, yüzde 3,67 ile Eğitim, yüzde 3,17 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler, yüzde 2,16 ile Sağlık ve yüzde 1,73 ile Ulaştırma izledi.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar grubunda yüzde 1,59, Giyim ve Ayakkabı grubunda yüzde 1,55, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 1,10, Eğlence ve Kültür grubunda yüzde 0,78, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri grubunda yüzde 0,64, Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda ise yüzde 0,31 oranında artış yaşandı.

Mayıs ayında endekste kapsanan 456 mal ve hizmetin ortalama fiyatında artış, 79 mal ve hizmetin ortalama fiyatında ise düşüş görüldü.

Devlet tiyatrosu bileti ilk sırada

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetler arasında yüzde 100 ile Devlet Tiyatrosu Bileti Normal ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 62,30 ile ıspanak ve yüzde 39,56 ile bullez takip etti.

En büyük düşüş dolmalık biberde

Fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 57,89 ile dolmalık biber oldu. Dolmalık biberi yüzde 53,49 ile çarliston biber ve yüzde 49,41 ile salatalık izledi.