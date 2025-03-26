Maviş: "O fikirler hastalıklıdır"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikaya sabah 05:45’te Mehmet Akif Ersoy ile mesaj veren kişilere, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle yanıt verdi.

Maviş, Atatürk’ün 27 Ekim 1922’de Bursa’da öğretmenlere yaptığı konuşmadan alıntı yaparak şu ifadeleri paylaştı:

"Fikirler, manasız, mantıksız, faydasız, belki zararlı birtakım safsatalarla dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır.

Toplum hayatı da akıl ve mantıktan, insanlıktan, her türlü manadan uzak, faydasız ve zararlı birtakım akideler ve ananelerle dolu olursa felç olur."

Maviş’in paylaştığı alıntının, Atatürk’ün Bursa'daki öğretmenlere yaptığı konuşmadan olduğu ve "Atatürk'ün Bütün Eserleri" adlı eserin 14. cildinin 43. sayfasında yer aldığı belirtildi.