Maviş: “Kamuoyu aydınlatılmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, “50 milyon dolarlık rüşvet ve benzeri iddialarla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini” belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili iddiaların yer aldığı haberlerin tüm ülkeye yayıldığını ifade ederek, tüm ismi geçenlerin ve hükümetin bu konuda kamuoyunu aydınlatması gerektiğini kaydetti.

“Söz konusu ses kayıtları ve haberlerde yer alan iddialar doğru mudur?” sorusunu soran Maviş, “Meslek gruplarının itibarsızlaştırılmaya çalışılması, çalışanların vergi oranını %40’a çıkarılmak istenmesi ve sendikaların hedefe koyulmaya çalışılması, iddia edilen bu düzenin devamı için mi? "dedi.

Türkiye ile imzalanan “2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” içerisinde de belirtilen şans oyunları, elektrik şans oyunları, kumarhaneler, insan/hayvan/uyuşturucu/kadın/para/kripto trafiğini önleyebilecek yasaların neden geçmediğini de soran Maviş, “Unutmayın ki sessiz kalmak kabul etmektir” dedi.

Açıklama şöyle:

Sessiz kalmak kabul etmektir.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ersin Tatar’ın da dahil olduğu 50 milyon

dolarlık rüşvet ve benzeri iddiaların yer aldığı haberler tüm ülkeye yayılmış

durumdadır. Konuyla ilgili tüm ismi geçenlerin ve hükümetin bu konuda kamuoyunu

aydınlatması gerekmektedir.

Söz konusu ses kayıtları ve haberlerde yer alan iddialar doğru mudur?

Seçimlere yapılan müdahalenin esas nedeni bir suç ağı yaratılması mıdır?

Eşit egemen siyaset diyerek gelinen çözümsüzlüğün neden olduğu gri alan adanın

bir suç cenneti haline gelmesi midir?

Meslek gruplarının itibarsızlaştırılmaya çalışılması, çalışanların vergi oranını %40’a

çıkarılmak istenmesi ve sendikaların hedefe koyulmaya çalışılması, iddia edilen bu

düzenin devamı için mi?

Türkiye ile imzaladığınız “2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” içerisinde de

belirtilen, şans oyunları, elektrik şans oyunları, kumarhaneler,

insan/hayvan/uyuşturucu/kadın/para/kripto trafiğini önleyebilecek yasaların

geçmemesi iddia edilen bu gri alanın devamını istemeniz ile ilgili mi?

Eğitim ve sağlığın yara alması, insanlarımızın mal ve can güvenliğinin kalmaması,

hırsızlığın, rüşvetin, talanın, cinayetlerin artması iddia edilen bu düzenin bir parçası

mı?

Unutmayın ki sessiz kalmak kabul etmektir.