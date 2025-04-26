Maviş, ETUCE toplantısında eğitimde demokratik gerilemeyi vurguladı

Maviş, ETUCE Komite Toplantısı'nda Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim alanında yaşanan demokratik gerilemeye dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri ve ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi’nin (ETUCE) Komite Toplantısına katılarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde kamu eğitim sistemine yönelik son dönemde yaşanan müdahaleler hakkında bilgi verdi ve uluslararası dayanışma çağrısında bulundu. Maviş, ETUCE direktörü Jelmer Evers, ETUCE başkanı John MacGabhann, ETUCE Başkan yardımcıları Cuqui Vera Belmonte ve Julien Farges ile de görüştü.

Maviş, toplantıda yaptığı sunumda, son haftalarda eğitim politikalarında yaşanan ideolojik yönelim değişimlerini ve bunun kamu eğitimi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle, kız çocuklarına yönelik dini kıyafet uygulamalarının eğitim sistemine dahil edilmesine yönelik girişimlerin, demokratik katılım mekanizmalarından yoksun ve çocuk haklarına aykırı bir şekilde ilerletildiğini vurguladı. Öğretmen Sendikaları tarafından yürütülen 1 ayı aşan kesintisiz eylemler ve bu sürece destek veren 75’in üzerinde siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün ortak deklarasyonu hakkında bilgi paylaşarak, bu gelişmelerin toplum genelinde yarattığı endişelere dikkat çekti.

Maviş ayrıca, siyasi baskıların arttığı, sendikal temsilcilerin hedef alındığı ve demokratik ilkelere yönelik ciddi tehditlerin söz konusu olduğu bir ortamda mücadele yürütüldüğünü belirtti. Maviş, AKP ile bağlantılı kültürel, eğitim müdahalelerine ve sendika liderlerine yönelik sistematik tehdit ve cinsiyet temelli saldırıların yoğunlaştığına ilişkin örnekler verdi.

Maviş, bu gelişmelerin Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 2020 Raporu’nda da işaret edilen kültürel ve eğitim alanlarındaki müdahalelerin devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, ETUCE’den aşağıdaki destek taleplerinde bulundu:

• Öğretmen sendikalarına yönelik kamuoyu önünde dayanışma mesajı yayınlanması,

• Avrupa ve uluslararası kurumlar nezdinde konunun gündeme taşınması,

• Gelişmelerin ETUCE’nin izleme ve raporlama mekanizmalarına dahil edilmesi.

Öğretmen sendikalarının, demokratik, kapsayıcı ve laik bir kamu eğitim sistemi için mücadelesini sürdürme kararlılığını yineleyen Maviş; uluslararası dayanışmanın, eğitimde temel hakların korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.