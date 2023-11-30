Maviş: "Eğitim Bakanı'nın iddiaları çizgiyi aştı"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun "kendisine komplo kurulduğu" iddialarını kanıtlaması gerektiğine vurgu yaparak,"Nazım bey iddialarını kanıtlayamıyorsa, bugünden itibaren ne Eğitim Bakanlığı’nda ne de kabinede yer almalıdır" açıklamasını yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların kanıtlanmaması durumunda hükümetin yargıya müdahale ettiğinin ve bağımsız yargı yerine Adalet Bakanlığı kurulmasını savunduğu şüphelerinin doğduğuna işaret etti.

Açıklama şöyle:

"Dün basınımızda yer alan haberlere göre, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarıyla Yüksek Mahkeme Mukayyitliği'nin işbirliği içerisinde kendisine yönelik bir komplo tezgahladığını iddia etmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bir bakanın böylesine ciddi suçlamalar yapması, ülkenin hem eğitim sistemine hem de yargı sistemine duyulan güveni sarsmaktadır.

Eğitim Bakanı tarafından ortaya atılan komplo iddialarıyla ilgili olarak, kamuoyu adına şeffaflık ve açıklık talep ediyoruz.

İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, hükümet bu konuda bir açıklama yapmalı ve herhangi bir kanıt varsa kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Eğer bu yapılmazsa, hükümetin yargıya müdahale etmeye çalıştığı, mahkemeleri baskı altına alarak bağımsız yargı yerine Adalet Bakanlığı kurulmasını savunduğu yönünde şüpheler ayyuka çıkacaktır.

Yasa yapıcıların mahkemelerimizi hedef almadan önce daha dikkatli olmalarını ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun davranmaları gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Nazım bey iddialarını kanıtlayamıyorsa, bugünden itibaren ne Eğitim Bakanlığı’nda ne de kabinede yer almalıdır.

Önce öğretmeni, sonra öğrenciyi, şimdi de “mukayyitliği” suçladı