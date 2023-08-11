Mavideniz cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

İskele’de 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesiyle meydana gelen korkunç cinayetin ardından olaya karıştığı düşünülen 4 zanlı geniş güvenlik önlemleriyle mahkemeye çıkarıldı.

Olayın detaylarını aktaran polis müfettişi, Hüseyin Mavideniz’in eğlence mekanında huzursuzluk çıkardığı gerekçesi ile güvenlik görevlisi zanlı M.Y. tarafından yüzüne yumruk vurularak darp edildiğini söyledi.

Polis, Mavideniz’in yere düşmesinin ardından D.Ö.A. isimli zanlının ise ayağıyla yüzüne ve eline basarak ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis, Mavideniz’in yere düştüğü zaman hayati bulgularının olduğunu ancak D.Ö.A. isimli zanlıdan aldığı darbe ile beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Mahkeme M.Y., H.Y., C.G. ve D.Ö.A. isimli zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan olayla ilgili toplamda 13 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, Mavideniz’in bedeni üzerinde otopsi yaptı. Otopsi sonucunda, “kişi öldürücü nitelikte beyin kanaması” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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