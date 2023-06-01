Masa pazarlığı başladı

Ertuğrul SENOVA

Türkiye’deki seçimin AKP lehine sonuçlanmasının ardından Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken, çeşitli mal ve hizmette pahalılık artıyor; asgari ücret her geçen gün erimeye devam ediyor…

Önümüzdeki hafta İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması bekleniyor. Asgari ücretin belirlendiği Aralık ayından Nisan ayına kadar hayat yüzde 15’in üzerinde pahalılaşırken, Haziran ayına girildiğinde bu rakamın yüzde 20’yi bulacağı iddia ediliyor.

Bu kapsamda bir kez daha açlık sınırının altına düşen asgari ücretin ne zaman arttırılacağı konusu tekrardan gündeme gelmiş durumda.

YENİDÜZEN’e konuşan işçi ve işveren tarafları, 6 aylık hayat pahalılığının Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasına yatırılması adına ilk toplantının Haziran ayı sonunda gerçekleşeceğini, 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücretin ise Temmuz ortasına doğru netleşmesinin beklendiğini söyledi.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’dan, masanın toplanmasına ilişkin henüz bir çağrının yapılmadığı, muhtemelen Haziran’daki ara seçimlerden sonra bu çağrının yapılacağı ifade ediliyor.

Taçoy, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında, Mayıs ayına ilişkin beklenen hayat pahalılığının yüzde 10-11 olduğunu, bu oranlara bakıldığı zaman yeni asgari ücretin brüt 14 bin 800 TL olabileceği açıklamasını yapmış, “asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında olmayacağını” ifade etmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi temsilcisi, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranını da asgari ücretliye yansıtmak amacıyla ilk toplantının Haziran sonunda gerçekleşmesini talep ettiklerini belirtti.

Yasa gereği, kamu çalışanlarına 6 aylık hayat pahalılığının yansıtıldığını anımsatan Serdaroğlu, “Asgari ücretin en düşük maaş olmasından ötürü, onlara yansıyacak hayat pahalılığı üzerinden rakamı tartışmaya başlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında işveren tarafını temsil eden İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun ise asgari ücret konusunun henüz gündeme gelmediğini söyledi, Temmuz ayının, masanın toplanması açısından doğru tarih olacağını belirterek, “Çünkü bu tarihte belirsizlikler ortadan kalkacak. Türkiye’deki seçim ortamı sona erecek. Bizdeki ara seçim de bitmiş olacak. Doğru zaman Temmuz ayıdır” ifadelerini kullandı.

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Masanın, Haziran’daki hayat pahalılığını da görerek karar almasını, 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak ücreti konuşmak istiyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi temsilcisi, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranını da asgari ücretliye yansıtmak amacıyla ilk toplantının Haziran sonunda gerçekleşmesini talep ettiklerini belirtti.

“Haziran sonu oluşacak enflasyonu asgari ücretliye yansıtmamak büyük kötülük olur diye düşünüyoruz” diyen Serdaroğlu, “Şu anda ekonomide büyük bir belirsizlik var. Türk Lirası’nın döviz karşısındaki durumu, bunun enflasyona yansıması gibi konuları öngöremiyoruz” dedi.

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarına bakıldığında, mevcut asgari ücretin belirlendiği son toplantıdan Nisan 2023’e kadar geçen sürede hayat pahalılığının toplamda 15.46 oranında arttığını söyleyen Serdaroğlu, “Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının da ne olacağını görmemiz lazım ki asgari ücretliyi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ücrete kavuşturabilelim” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret en düşük maaş, kamuya yansıyacak 6 aylık hayat pahalılığı üzerinden rakamı tartışmaya başlamamız gerek”

Yasa gereği, kamu çalışanlarına 6 aylık hayat pahalılığının yansıtıldığını anımsatan Serdaroğlu, “Asgari ücretin en düşük maaş olmasından ötürü, onlara yansıyacak hayat pahalılığı üzerinden rakamı tartışmaya başlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’dan şu ana kadar masanın toplanması için herhangi bir çağrı almadıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Haziran ayının sonlarına doğru ilk toplantının gerçekleşmesini ve 1 Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere yeni asgari ücretin belirlenmesini istiyoruz” dedi.

İşveren temsilcisi Metin Arhun:

“Masanın Temmuz’da beklentisi var, bu sayede belirsizlik ortamı ortadan kalkacak”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında işveren tarafını temsil eden İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun ise asgari ücret konusunun henüz gündeme gelmediğini, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un, masayı işaret ederek yaptığı son açıklamasında “komisyonu toplantıya çağırabilirim ama asgari ücreti belirlemek için değil, nasıl belirleyeceğimizi konuşmak için” dediğini anımsattı, bu çağrının da henüz yapılmadığını ifade etti.

Masanın toplanması ne kadar gecikirse, hayat pahalılığı oranının da o kadar artacağını söyleyen Taçoy, “Mayıs’ta toplansak başka bir oran ortaya çıkardı, Temmuz’da başka… İşçi kanadı da şu an toplanmayalım, Temmuz’da toplanalım diyor. Yani masanın Temmuz’da toplanması beklentisi var ama o da bir beklenti” şeklinde konuştu.

Temmuz ayının, masanın toplanması açısından doğru tarih olacağını söyleyen Arhun, “Çünkü bu tarihte belirsizlikler ortadan kalkacak. Türkiye’deki seçim ortamı sona erecek. Bizdeki ara seçim de bitmiş olacak. Doğru zaman Temmuz ayıdır” ifadelerini kullandı.

“Eğer asgari ücret şimdi belirlenmeyecekse, şu an tartışmanın bir anlamı yok”

“Eğer asgari ücret şimdi belirlenmeyecekse, şu an tartışmanın bir anlamı yok” diyen Arhun, “Böylesi spekülasyonlar nedeniyle işveren,maliyet yükseltiyor, suni pahalılık oluşuyor” ifadelerini kullanarak, “Asgari ücretin bu yüzden bu kadar konuşulmasını sevmiyoruz” vurgusu yaptı.

“Hayat pahalılığını konuşma nedenleri, emekli maaşlarını ödeyebilmek”

Hasan Taçoy’un, “asgari ücrette hayat pahalılığı oranında artış olacak” sözlerine katılıp katılmadığına ilişkin soru üzerine Arhun, dikkate alınması gereken tek konunun hayat pahalılığı olmadığını söyledi, bakanlığın bu konuyu gündemde tutmasının nedeninin ise “sigorta emeklilerinin maaşları” olduğunu iddia etti:

“Kamu kesimi, yasal hakları gereği hayat pahalılığı oranda artış alıyor, bu artış da bir yansımaya neden oluyor. Bu sefer sosyal sigorta emeklilerine de bu artışı veriyorlar. Hükümet, emeklilerin maaşlarını, asgari ücretten alınan primlerle ödüyor. Emekli maaşını hayat pahalılığı oranında arttırınca, sosyal sigortalardaki bütçe bunu karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle de asgari ücreti hayat pahalılığı oranında arttırıyorlar ki prim tahsilatı artsın, emeklinin maaşı ödenebilsin. Kısacası, tamamen emekli maaşlarının ödenmesi hedefliyle asgari ücret masasına oturuyorlar. Biz bunun sakat olduğunu söylüyoruz. Öncelikli hedef emeklinin maaşını konuşmak olmamalı. Hedefleri, asgari ücreti ödemek değil, emeklinin maaşını ödemek.”

“Hükümet prim desteği sözünü tutmadı”

Son asgari ücret toplantısında hükümetin işverene prim desteği sözünü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyleyen Arhun, “Biz son toplantıda asgari ücretin biraz daha yüksek tespit edilmesi için hükümetin prim desteği sözüne güvenmiştik. Bu, işçi başına 700 TL’ye denk geliyor. Ancak bu söz tutulmadı” diyerek, masaya oturduklarında ilk açacakları konunun bu olacağını vurguladı.

Taçoy rakam vermişti: “Yeni asgari ücret brüt 14 bin 800 TL olabilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında, Mayıs ayına ilişkin beklenen hayat pahalılığının yüzde 10-11 olduğunu, bu oranlara bakıldığı zaman yeni asgari ücretin brüt 14 bin 800 TL olabileceği açıklamasını yapmıştı.

Programdan bir gün sonra da Meclis Genel Kurulu’nda da bu konuya değinen Taçoy, asgari ücretin olumlu ve olumsuz yanlarının beraber değerlendirilmesi gerektiğini kaydetmiş, Kamu çalışanlarına verilecek hayat pahalılığının altında olmayacak bir artışı asgari ücrete verme hedefinde olduklarını söyleyen Taçoy, sigortaların artı pozisyonunu artırmak istediklerini belirtmişti.