Martas’a 6 ay hapis cezası

Lefkoşa’da, Kermiya’daki geçiş noktasından kuzeye geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Costas Martas hakkındaki dava karara bağlandı.

Martas, 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Araç sigortalarının hem şahısların kendi güvenliği hem de trafik güvenliği açısından önemine değinen Barkın, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, oy birliği ile 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.