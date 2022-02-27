Marketten 5 bin TL değerinde ürün çalarken yakalandı

Lefkoşa’da sürekli marketlerde hırsızlık yaparken yakalanan ve yargılanan zanlı H.Ç cezaevinden daha yeni çıkmasına rağmen yeniden bir markette hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Vasvi Özbey zanlının 26 Şubat saat 16.00 raddelerinde, Lefkoşa Ortaköy Lemar Süpermarkette, market içerisinden toplam değerleri 5 bin 561.83 TL olan gıda malzemeleri, alkollü içecek ve kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğunu ve polise bilgi verildiğini söyledi. Polis olay yerine gidildiğini ve zanlının suçüstü tutuklanıp Lefkoşa Merkez karakoluna getirildiğini, burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf edici gönüllü ifade verdiğini de mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirten polis, ilk etapta 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.