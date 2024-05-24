Mario Nava, CTP’ye veda ziyaretinde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

Görüşmede Mario Nava ile birlikte, Marcin Brauhoff, Giulia Bertezzolo ve Stefan Simosas da hazır bulundu. 2020 yılından itibaren Kıbrıs’ta Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mario Nava, İstihdam Genel Müdürlüğüne atanmasıyla birlikte Kıbrıs ile ilgili görevinden ayrılmadan önce CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyete veda etti. Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, görevi boyunca ortaya koyduğu başarılı hizmetlerinden dolayı Mario Nava’ya teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.