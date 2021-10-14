Maraş'taki yeni kapı: “Hükümet istifa ederken Maraş'ta yeni oldubittiler”

Maraş bölgesinde yapılan çalışmalar güneydeki basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Yeni Oldu Bittilerin Önünde-İşgal Rejimi Maraş’taki ‘Aneksartisias’ Caddesi’ndeki Temizlik İçin Araçları Gönderdi” başlıklı haberinde, KKTC’de hükümet istifa ederken, Maraş’ta toprak konusunda yeni oldubittiler yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Gazete, kuzeydeki basına atıfta bulunarak kapalı Maraş bölgesindeki başlayan yeni çalışmalarla ilgili fotoğrafların servis edildiğini yazdı.

Kapalı Maraş bölgesindeki, çalışmaların, 20 Temmuz tarihinde Ersin Tatar’ın askeri statüden çıkarıldığını duyurduğu bölgede yapıldığına dikkati çeken gazete bahse konu bölgedeki dikenli tellerin kaldırıldığını, Gazimağusa Belediye ekiplerinin de bölgede temizlik çalışmaları yaptığını belirtti.

Gazete planlar arasında, “Aneksartisias” Caddesi’nin, Nikolau Yeorgiu Marangu ailesininki gibi ahşap dükkanlar olan “Ermu” sokağının sonuna kadar genişletilmesinin bulunduğunun görüldüğünü savunan gazete Kıbrıs Rum hükümeti için, yapılan bu faaliyetlerin, Maraş’taki provokasyonların tırmandırılmasını teşkil ettiğini de belirtti.

Habere göre hükümet kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada BM, Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve ABD’ye yönelik girişimlerde bulunulacağını ifade ettiler.

Gazete Türkiye’nin yeni oldubittilerinin gelecek hafta yapılacak olan AB’nin ilgili organında ele alınacağını, pazartesi günü gündeminde Maraş konusu bulunan AB Dış İlişkiler Konseyi’nin toplanacağını, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise burada mevkidaşlarını bilgilendireceğini de yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasaidis ise gelecek hafta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında konuyu gündeme getirecek.

“Türk faaliyetleri”, pazartesi günü Atina’da yapılacak olan Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır arasındaki üçlü zirvede ele alınacak.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Buldozerler Yine Maraş’ta- İşgal Kuvvetleri Maraş’ta Yeni Bir Geçiş Noktası Açtı” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs’ın deniz bölgesinde ve kapalı Maraş bölgesindeki “yasa dışı faaliyetlerinin, kendi hukukunu empoze etmeye çalışan Türkiye’nin revizyonist ve yeni neo-Osmanlı tavrını teyit ettiğini” savundu.

Kapalı Maraş bölgesindeki çalışmaların sorulması üzerine Pelekanos, Kıbrıs Rum hükümetinin, bu faaliyetlerin sonlandırılması için tüm gerekli faaliyetleri yapacağını söyledi.

Pelekanos, Türkiye’nin yeni oldubittiler yaratmak aracılığıyla, BM Güvenlik Konseyi kararlarını, Güvenlik Konsey üyelerini, Avrupa Birliği’ni görmezden gelerek, Kıbrıs sorununda, uluslararası toplumun kınadığı, farklı bir çözümü ileriye götürmeye çalıştığını savundu.

BM özel temsilcisinin atanması konusundaki bir soru üzerine Pelekanos, bazı istişareler ve ağız yoklamaların gelişim halinde olduğunu belirtti ve kendilerinin New York’taki yemekte üzerinde anlaşmaya varılanların ileriye götürülmesini beklediklerini de söyledi.