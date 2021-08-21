Maraş’taki gizemli mavi ev!

“Bina çökebilir!”

Bahçedeki kırmızı levha böyle yazıyor.

Kıbrıs’ın dünyaca ünlü ressamlarından birinin ruhunu saklıyor, o meşhur “mavi ev.”



Dikenli tellerle çevrili Maraş’ın (Varosha) kıyısında, Falirou Caddesi’nde, King George Hotel'in neredeyse bitişiğinde olan Mavi Ev, Paul Georgiou'nun gizemiyle hayata tutunuyor. Bir kentin yıkıntıları altından renkler, motifler, desenler, freskler zamanı meydan okuyor.



Kıbrıs'ın en dikkat çekici ressamlarından biri, Georgiou Georgios Pol. 22 Eylül 1901'de Mağusa'da doğdu ve 4 Ağustos 1972'de öldü.



Londra'da hukuk eğitimi alsa da 40 yaşında resim yapmaya başladı ve Maraş'taki evinde kendini tamamen resim yapmaya adadı. Maraş'ta bugün harabeye dönmüş bu taş evde, tümüyle inzivaya çekilerek, resim yaptı.

Büyük ressamın 44 eseri 2019 yılında adanın kuzeyinde bulundu ve İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi tarafından varislerine teslim edildi.



Georgiou Georgios Pol’un dünyanın pek çok galerisinde resimleri var.

Maraş’taki evinin güncel fotoğraflarını ise Katia Christodoulou görüntüledi.