Maraş’ta ortak eylem: Birlikteyiz

Maraş'ın telli bölgesi içinde kentin 74 öncesi sakinleri ile barışseverler buluştu, dünyaya ses verdi: Birlikteyiz.

Mağusa'yı bir bütün olarak gören yurttaşlar kentin geleceğini konuştu, ortak ses verdi.

“Karşılıklı ithamlara, yıkıcı politik dile rağmen aklı selim bir biçimde düşünmek isteyen sivil yurttaşlar olarak birlikteyiz” diye inisiyatifler, şu görüşü paylaştı:

Tellerle çevrili Maraş bölgesinin yasal sakinlerinin haklı taleplerini desteklemek için yanyana durma ihtiyacı hissediyoruz.

Ada halkı olarak, iki kurucu toplumun siyasi eşitliğini sağlayan iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon oluşturmasına olanak sağlayan ilgili BM parametreleri altında adanın yeniden birleştirilmesini, sorunun uygulanabilir ve barışçıl bir çözümü olarak değerlendiriyoruz.

Ada halkı olarak hedefimizi desteklemek için şu noktaları vurguluyoruz:

* İlgili BM parametreleri kapsamında kapsamlı bir çözüm talep etmeye devam edeceğiz.

* Güven artırıcı önlemleri yeniden birleşme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz ve tarafların resmi müzakerelerin aşamasına bakılmaksızın somut ve kabul edilebilir önlemler almaya davet ediyoruz.

* Ada halkını, nereden gelirse gelsin suçlama oyunlarına ve çözüm karşıtı eylemlere karşı tavır almaya çağırıyoruz.

* Uluslararası toplumu, adadaki çözüm güçlerini desteklemek için siyasi iradelerini göstermeye ve çözüm güçlerinin Kıbrıs'ın geleceğindeki belirleyici rolünü kabul etmeye çağırıyoruz.

Bu vesileyle, ülkemizin yeniden birleşmesini talep eden örgütler ve bireylerden oluşan bir toplumlararası platform oluşturma niyetimizi ilan ediyoruz. Önceliklerimizi şeffaf bir şekilde belirlemek ve ülkemizin bölünmesine karşı mücadele etmek için her ay Maraş'ın tellerle çevrili bölgesinde genel katılıma açık buluşmalar yaparak ileriye dönük hareketlerimizi oluşturacağız... #Birlikteyiz #WeAreTogether #είμαστεμαζί