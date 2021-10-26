Maraş’ın ziyaret saatleri değişiyor
Maraş’ın ziyaret saatleri 1 Kasım’dan itibaren yeniden düzenlendi.
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Maraş’ın ziyaret saatleri 1 Kasım’dan itibaren yeniden düzenlendi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, Maraş’ın 8 Haziran 2020’de yaya ziyaretine açılan bölümünde halen uygulanan 08.00- 20.00 saatleri arasındaki ziyaret saatleri, 1 Kasım Pazartesi’den itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00- 17.00 saatleri arasında uygulanacak.
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