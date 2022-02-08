Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Birleşmiş Milletler Temsilcisi Colin Stewart’ın güven yaratıcı önemleri yeniden gündeme getirmiş olmasını temkinli bir iyimserlikle karşıladıklarını belirtti.

“Çöken müzakereler sonrası geçen dört yılda tek bir olumlu adım atılamamış, dahası iki yıl önce yapılan seçimlere yapılan doğrudan müdahale ile de Kıbrıslı Türk toplumunun siyasi iradesi müzakere masasından kaldırılmıştır” diyen Maviş, “Maraş’ın yasal sahiplerine iadesine karşılık doğrudan uçuş ve ticaret nefes almamızı sağlayacak” değerlendirmesi yaptı.



KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş devamla şunları açıkladı:

Adamızda görev yapan onlarca BM Temsilcisinden sonuncusu Colin Stewart’ın güven yaratıcı önemleri yeniden gündeme getirmiş olmasını temkinli bir iyimserlikle karşılamaktayız. 2008 yılında kurulan iki toplumlu teknik komitelere, 2015 yılında yenilerinin eklenmesiyle birçok alanda her iki toplumun faydasına olan işler yapılmış ve birçok güven yaratıcı önlem uygulamaya konulmuştu.

Kıbrıslı Türk toplumu ‘kapsamlı müzakereler’ arasında sıkışıp kalmış, bu sonu gelmez süreçte siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal zarar gören tek taraf haline gelmiştir. Kapalı Maraş’ın 1974’teki sahiplerine iade edilerek yeniden açılması ve Ercan Havalimanına doğrudan uçuş, Mağusa limanından doğrudan ticaret, ada içerisinde dolaşımın kolaylaştırılması gibi güven yaratıcı önlemlerin uygulamaya konulması en azından toplumun bir nefes almasını sağlayacaktır.

Kıbrıslı Türklerin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunması ve adamızın birleştirilmesi mücadelesinde olan tüm kesimler iki toplumlu komitelerin etkili bir şekilde çalışması için ve bahse konu güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi için zorlayıcı olmalıdır. KTÖS olarak bizler konunun yakın takipçisi olacağız.