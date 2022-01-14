Maraş’ı (Varosha) “resmen” de soydular
Mağusa, kapalı Maraş (Varosha)’daki hırsızlık olayıyla çalkalanıyor. Kimi caddeleri turistik ziyarete açılan Maraş’ta “seri hırsızlık” yapan dört kişi tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.
Mağusa, kapalı Maraş (Varosha)’daki hırsızlık olayıyla çalkalanıyor. Kimi caddeleri turistik ziyarete açılan Maraş’ta “seri hırsızlık” yapan dört kişi tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.
YENİDÜZEN’in polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre zanlılar “birinci derecede askeri yasak bölgede sirkat” suçlamasıyla yargılanıyor.
Söz konusu “sirkat”ın geçtiğimiz yılı da kapsayan dönemde yapıldığı öğrenilirken, Kıbrıslı Rumlardan kalan eşyalardan tabelalara, elektrik malzemelerinden çeşmelere, haçlardan kitaplara kadar çeşitli emareler ele geçirildi.
Maraş (Varosha) zanlıları Mağusa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı, haklarında tutukluluk kararı alındı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Zanlıların yargılanmasına tutukluluğun ardından hafta sonu devam edileceği söylendi.