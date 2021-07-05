“Maraş’ı kaybedersek taksim kayalığına çakılacağız.”



Adını Titina Loizidu davasıyla duyuran Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, “Maraş’ı kaybedersek Kıbrıs sorununu çözme sürecimizi kaybedecek ve taksim kayalığına çakılacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde elimiz halen güçlü. Mülkiyetle ilgili oyunu kaybedilmedi” dedi.



Fileleftheros gazetesi, tanınmış avukat Ahilleas Dimitriadis’le yaptığı özel röportajı yayınladı.

Dimitriadis, Maraş (Varosha) meselesinin kapsamlı çözüm içerisinde sonuçlanacağını ifade ederek, “Şahsen ben bir Maraşlı’nın mülkünü talep etmek için Maraş’a yerleşmesi gerektiği teorisini kabul etmiyorum” dedi.

“Maraşlılar eğer Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurmazlarsa mallarına dönme hakkını kaybedecekler” iddiasını ortaya koyan Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, şu ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) kazandıklarını, şimdi de AİHM’de EVKAF davasının görüldüğünü hatırlattı.

"Konstantia otelden Golden Sands’a ve Maraş’taki küçük manastıra kadar bir sahil şeridi talep edilmemişken 6 bin parsele 344 başvuru yeterli değil."

“Topuları toplayarak başvurunuz”



Dimitriadis sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar mallarını talep etmek isterse, tapularını toplayıp avukatını bulsun ve geri dönme hakkını almak için başvuru yapsın. Devlet de artık uyansın ve Strazburg’da mücadele veren Kıbrıslılara, AİHM’de kazandığımız Triandafillidis ve Markidis davalarında yaptığı gibi yardım etsin. Şu anda EVKAF davası var, eylül ayına kadar tezlerimizi sunmamız gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bize iki buçuk sayfalık zayıf bir not verdi. Timbu (Ercan) ile ilgili davada ise hiçbir talep almadı. Koordinasyon şart.”

Ahilleas Dimitriadis, Kıbrıs sorununun çözümünün siyasi olduğunu ve Kıbrıslı Rumların mülkiyet konusunda hukuki avantaja sahip olduğunu, bu ikisinin kombine yürütülmesi gerektiğini söyledi. Her bir Maraş kökenlinin TMK aracılığıyla mülkiyetteki insan haklarını talep etmesi gerektiğini anlatan avukat, “Halen 344 kişi bu başvuru yaptı ve prosedür ilerlediğinde mülklerini geri alacaklar. Kesin olan şu ki mülkün varsa ve başvuru yapmadıysan Kıbrıs Türkler geri vermeyecek, muhtemelen Türk emlak yatırımcısına verecek, sen de bakacaksın” diye konuştu.

“Avrupa Konseyi’nde neden veto kullanmadık?”

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin hiçbir şey yapmadığını, bir eylem planı da olmadığını ve bunu, Türkiye’nin Maraş’ta atacağı adımları bekleyeceğini söyleyerek örttüğünü anlatan Dimitriadis, neden Avrupa Konseyi’nde veto kullanmadığını sordu.

AİHM’de çok şey başardıklarını, AB’nin bacaklarından birinin de devlet hukuku olduğunu söyleyen tanınmış avukat Ahilleas Dimitriadis, “Öne çıkıp AB’ye, 4’üncü hükümetler arası başvuruda Türkiye kayıplar için 30, mahsurlar için 60 milyon Euro borcunu AB’nin mülteciler için vereceği 3 milyar Euro’dan ödesin diyebilirdik. Bu, basit bir şey. Artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.

TMK’ya 3 dalga halinde kitlesel başvuru

Maraş’taki mülkler konusunda çözüm veya eylem planı olup olmadığı sorusuna karşılık Kıbrıs yönetimi ya da belediyenin, ev ve işyeri tapularını güncelleyerek kitlesel başvuru yapmaları için Maraş kökenlilere yardımcı olması gerektiği görüşünü ortaya koyan Dimitriadis, şunları ekledi:

“Maalesef, başarı büyük değil. Konstantia otelden Golden Sands’a ve Maraş’taki küçük manastıra kadar bir sahil şeridi talep edilmemişken 6 bin parsele 344 başvuru yeterli değil. Mülkler, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen tapularda isimleri yazanlara aittir ve kararı da onlar verecek.

“6 bin parsele 344 başvuru yeterli değil”

6 bin 82 parsel bulunan kapalı Maraş’ta başvurular sahil cephesi, ekonomik işletmeler ve diğerleri olmak üzere üç dalga halinde yapılmalıydı. Bu yıllar önce yapılmalıydı. Oyun kaybedilmedi, AİHM’de halen güçlüyüz ve davalar kazanıyoruz, şimdi EVKAF ile ilgili davada zafer peşindeyiz. Emsalden faydalanmak isteyenler TMK’ya başvurmadılarsa zafer onlar için onursuz olacak.”