"Maraş'a dönüş ihtimali hayal değil gerçekçi bir hedef"

Maraş Belediye Başkanı Simos İoannu, kapalı bölge Maraş'a geri dönme umutlarının devam ettiğini dile getirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Simos İoannu'nun cumartesi günü Derinya'da yapılan "anti işgal" etkinliğindeki konuşmalara yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, Maraş'ın yeniden birleşme mücadelesinin sembolü olmayı sürdürdüğünü belirterek, yeniden birleşme ve özgürlüğe ulaşması mücadelesinin devam edeceği mesajını verdi.

İoannu ise konuşmasında, geri dönme umutlarının devam ettiği Maraş'ın "Türk işgalinin sembolü olmayı sürdürdüğünü" iddia etti.

Maraş'a geri dönme ihtimalinin bir hayal değil, gerçekçi bir hedef olduğunu öne süren İoannu, Türkiye'nin iki devletli çözümü empoze etmeye çabalarından duyduğu endişeyi de dile getirdi.