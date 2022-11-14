Maraş’a 7 milyon 400 bin TL

ÜstEL Hükümeti, Mağusa Belediyesi tarafından Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen temizlik, bakım onarım, plaj düzenlemeleri ve personel giderleri için 7 milyon 487 bin 125 TL ödenmesini kararlaştırdı.

Karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Karar şöyle: “Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’nın önergeye ekli sunulan 12.11.2022 tarih ve BTD.0.00-488/01-22/E.3442 sayılı yazısına istinaden, Gazimağusa Belediyesi tarafından Kapalı Maraş Bölgesi'nde gerçekleştirilen temizlik, tadilat, bakım/onarım, plaj düzenlemeleri ve personel giderleri için gereksinim duyulan 7.487.125,74TL'nin, 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 08-01-06-2-0-04-3-07-1-1-02 "Belediye Bütçelerine Destek Projesi" ödeneğinden karşılanmasına karar verdi.”