Maraş konusunda GYÖ’ler gündemde

Güneyde çıkan gazetelerde bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Rum tarafının Kıbrıs sorunu ve yaklaşan müzakerelerle ilgili endişesinin, Maraş konusunda yoğunlaştığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Endişe Maraş’ta- Lefkoşa Türkiye’nin Planlarını Durdurmak İçin GYÖ’lere Hazır- Lute ve Beş Taraflı Konferans Işığında Plan Tatbikatları” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Başkanlık Sarayı’nda şu ana kadarki toplantılarda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ilk endişesinin, kapalı bölge Maraş’taki Türk planlarını, özellikle de kentin açılmasını durdurmak olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete Kıbrıslı Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı ve Ocak ayında yapacağı temaslar, özellikle gayri resmi beş taraflı konferans ışığında bir dizi plan tatbikatları yaptığını da belirtti.

“Elde ettiği bilgiler” ile Kıbrıslı Rum tarafı ve Atina’dan gelen haberlere de dayanarak, Kıbrıslı Rum hükümetinin bir dizi güven yaratıcı önlem ortaya koymaya hazır olduğunu kaydeden gazete, bahse konu güven yaratıcı önlemlerin bir yandan gerek siyasi, gerekse ekonomik ortamın iyileşmesine katkıda bulunmayı, diğer yandan da kapalı bölge Maraş’ın açılması gibi tek taraflı faaliyetlerin önlenmesini hedefleyeceğine işaret etti.

Kıbrıslı Rum tarafı plan tatbikatlarının, diğerlerinin yanı sıra, Ercan Havalimanı konusunu da içerdiğini yazan gazete, daha spesifik olarak, Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılmasını öngörecek bir öneriyi güven yaratıcı önlem olarak masaya koymanın, güneyi meşgul ediyor göründüğünü yazdı.

Açılmanın önkoşulu olarak, Ercan Havalimanı’nın BM kontrolü altına gireceğini öne süren gazete, bu manevra uyarınca, Kıbrıslı Türk tarafının Maraş’taki hareketlerine son vermesi gerekeceğini ve kentin BM’ye verileceğini öne sürdü.

Şu ana kadar yayımlandığı üzere, Kıbrıslı Türk tarafının planlarının, Maraş’ın bu bölümünde mülkü bulunan Kıbrıslı Rumların dönmesi için kapalı bölge Maraş’ın açılmasını öngördüğünü yazan gazete, bölgenin Türk Ordusunun kontrolünden kuzeyin kontrolüne geçeceğini ifade etti.

Gazete bu nedenle Maraş’ın bugünkü kapalı bölümünde ikamet edenlerin kuzeydeki idarenin altında olacaklarına işaret etti.

Kıbrıslı Rum tarafının, böyle bir gelişmenin Kıbrıs sorununda bir dizi yeni olguya ve özellikle de Kıbrıslı Rum toplumu içinde kargaşaya neden olacağını düşündüğünü de yazan gazete, müzakerelerin başlamasıyla Maraş’a gitmek isteyeceklerle bu harekete karşı olacaklar arasında bir çekişme olmasının Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i korkuttuğunu belirtti.

Maraş ve Ercan’la ilgili benzer yaklaşımların geçmişte de olduğunu, fakat Kıbrıs Türk tarafının bunlara karşı olumsuz olduğunu da yazan gazete, bundan ötürü, Maraş ile Ercan Havalimanı’nın BM kontrolüne verilmesini öngören bir önerinin kabul edilip edilmeyeceği sorusunun ortaya çıktığına işaret etti.

Gazete, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin hedefinin, adanın kuzey bölümünde ayrı bir devlet varlığının kabul edilmesi olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini de ekledi.

Lute’un adaya ziyareti konusu

Öte yandan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gerçekleştireceği yeni ziyaretle ilgili konunun bu hafta içerisinde veya en geç yeni yıldan önce netleşmesinin beklendiğini de kaydeden gazete, Lute’un müdahil taraflarla bir dizi istişarede bulunacağını belirtti.

Lute’un bu istişarelerin ardından, adaya gerçekleştireceği yeni ziyaret konusunda mutabakat varılması için adadaki iki tarafla temasa geçmesinin ihtimal dışında olmadığını kaydeden gazete, Lute’un iki liderle görüşmek için yalnızca Kıbrıs’a geleceğini, üç garantör ülkeye gitmeyeceğini ekledi.