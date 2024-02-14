Maraş için yeni oyun

Ertuğrul SENOVA

“2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahalelerden yalnızca biri” olarak tarih sayfalarında yerini alan Kapalı Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmının geziye açılmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti, “hayalet şehir” bir kez daha acılar yerine, “yatırımla” gündeme geldi.

İngiliz Daily Express gazetesi, bir grup milyarderin “konsorsiyum” kurarak “Maraş’ı (Varosha) Akdeniz’in Las Vegası’na çevirmek” için proje hazırladığını, gazetenin bu projeye ulaştığını, ancak bölgedeki Golden Sands isimli otelin İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait olması nedeniyle sürecin diplomatik bir krize gebe olduğunu yazdı.

Söz konusu haberin, İngiliz Parlamenterin “Kuzey Kıbrıs’a Özgürlük ve Adalet kampanyası” çerçevesinde Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdikleri ziyaretten bir gün sonra kaleme alınması dikkat çekti.

Heather Wheeler, Baroness Nosheena Mobarik, Giles Watling, Pauline Lathan, David Reed, Çetin Ramadan ve Rikki Williams’tan oluşan heyet, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Maraş’ı ziyaret etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinden Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın yer alması da dikkat çekti. Zira Profesör Dr. Işıksal 2018 yılında Kapalı Maraş Komisyonunda görev almış, Karabacak ise Kıbrıs konusunun hukuki boyutunu etkileyebilecek yabancı davaları izlemiş isimler…

YENİDÜZEN’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, İngiliz muhafazakar parlamenterlerin kedisiyle birlikte gerçekleştirdiği görüşmede “Maraş’ın Las Vegas’a dönüştürülmesi projesini” konuşmadıklarını söyledi ancak Maraş’ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Tatar, “(Gülerek) bu haberi kim ne amaçla hazırladı bilmiyorum ama bahsettiğiniz konuyu görüşmedik. Onlara Maraş’taki Kraliyet Ailesi’ne ait Golden Sands Otel’i gösterdim, kahve içtik, gezdiler ve gittiler. İngiltere’nin böyle bir konuyu ele alacağını duymadım. Vekillerin de böyle bir yetkisi yok” dedi.

Tatar’ın da iddia ettiği üzere Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim pek çok kez Golden Sands Otel’in İngiliz Kraliyet ailesine ait olduğunu savunuyor. Ancak Kraliyet, bu iddiayı reddediyor. Diplomatik kaynaklar, kraliyetin bu tavrının, Kıbrıs’taki egemen üslerin varlığının BM, AB ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tartışmaya açılmasından endişe duyduğu için, tartışmalı bölge Maraş’taki otelin sahiplik yapısına ilişkin doğruyu söylemekten kaçındığını düşünüyor.

Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmının geziye açılmasından önceki süreçte, bölgede envanter çalışmalarına destek veren bir kaynak, Golden Sands Otel’in içerisinde bazı evrak ve katalogların bulunduğunu, bu belgelerde otelin bir kısmının İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait olduğunun yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi üyesi Hasan Sungur ise böyle bir bilgi veya belgeye ulaşmadıklarını, zaten komitenin ilk toplantısının ardından “üyelerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edileceği” haberleri üzerine kendilerine sahip çıkılmaması nedeniyle bir daha toplanmadığını söyledi.

Konuyu gündeme getiren İngiliz Daily Express gazetesi, Golden Sands’ın mülkiyetine ilişkin iddiaların, “Las Vegas” projesi nedeniyle; Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile Britanya arasında diplomatik krize gebe olduğunu yazdı.

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, hükümetin konuyu "diplomatik olarak" ele aldığını söyledi. Hristodulidis, “Tüm haberleri izliyoruz, geçmişte de benzer haberleri pek çok kez gördük. Diplomatik misyonumuz Londra'daki Yüksek Komisyon konuyu araştırıyor. Emin olun, yapılması gereken her şey diplomatik kanallardan yapılıyor” dedi.

Daily Express gazetesinin iddiaları

“Kıbrıs, Malta ve Türkiye’den milyarder iş insanlarından oluşan bir konsorsiyumun teklifi”

İngiltere'de yayımlanan "Daily Express" gazetesi, "Maraş'ın Akdeniz'deki Las Vegas'a dönüştürülmesi planı"yla ilgili bir haber yayımladı.

Daily Express haberinde, bu planın; Kıbrıs, Malta ve Türkiye’den milyarder iş insanlarından oluşan bir konsorsiyumun teklifi olduğunu yazdı.

Haberde bu önerinin, otelcilik sektöründe başarılı olan ve Maraş bölgesini 1 milyar sterlinlik girişim için en iyi yer olarak görenler tarafından da desteklendiği ifade edildi.

İngiliz gazetesi haberinde ayrıca bu planın, Birleşmiş Milletler ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından engellenebileceğini, ayrıca Kral Charles için de sorun yaratabileceğinden söz etti.

İngiliz basını Kral Charles’ın isminin müdahil olmasının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimin; Maraş sahilinde bulunan “Golden Sands” isimli otelin İngiliz monarşisine ait olduğundan söz etmesiyle ilişkili olduğunu belirtirken İngiliz Kraliyet ailesinin bu otelin Charles’a ait olduğunu yalanladığını da anımsattı.

İngiliz gazetesi söz konusu planın, Maraş bölgesinde lüks otelleri, onlarca kumarhaneyi, mağazaları, pahalı restoranları öngördüğünü yazdı.

İngiliz Parlamenterlerin ziyaretinden bir gün sonra kaleme alındı

İngiliz Daily Express tarafından yayımlanan haberin, İngiliz Parlamenterin “Kuzey Kıbrıs’a Özgürlük ve Adalet kampanyası” çerçevesinde Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdikleri ziyaretten bir gün sonra kaleme alınması dikkat çekti.

Heather Wheeler, Baroness Nosheena Mobarik, Giles Watling, Pauline Lathan, David Reed, Çetin Ramadan ve Rikki Williams’tan oluşan heyet, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Maraş’ı ziyaret etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinden Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın yer alması da dikkat çekti.

Zira Profesör Dr. Işıksal 2018 yılında Kapalı Maraş Komisyonunda görev almış, Karabacak ise Kıbrıs konusunun hukuki boyutunu etkileyebilecek yabancı davaları izlemiş isimler…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar:

“Las Vegas projesini konuşmadık, Maraş’ı ziyaret ettiler”

YENİDÜZEN’in ulaştığı Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, İngiliz muhafazakar parlamenterlerin kedisiyle birlikte gerçekleştirdiği görüşmede “Maraş’ın Las Vegas’a dönüştürülmesi projesini” konuşmadıklarını söyledi ancak Maraş’ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Tatar, “(Gülerek) bu haberi kim ne amaçla hazırladı bilmiyorum ama bahsettiğiniz konuyu görüşmedik. Onlara Maraş’taki Kraliyet Ailesi’ne ait Golden Sands Otel’i gösterdim, kahve içtik, gezdiler ve gittiler. İngiltere’nin böyle bir konuyu ele alacağını duymadım. Vekillerin de böyle bir yetkisi yok” dedi.

Golden Sands, Kraliyet Ailesi’ne mi ait?

Tatar’ın da iddia ettiği üzere Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim pek çok kez Golden Sands Otel’in İngiliz Kraliyet ailesine ait olduğunu savunuyor. Ancak Kraliyet, bu iddiayı reddediyor. Diplomatik kaynaklar, kraliyetin bu tavrının, Kıbrıs’taki egemen üslerin varlığının BM, AB ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tartışmaya açılmasından endişe duyduğu için, tartışmalı bölge Maraş’taki otelin sahiplik yapısına ilişkin doğruyu söylemekten kaçındığını düşünüyor.

Maraş’ın yüzde 3,5’lik kısmının geziye açılmasından önceki süreçte, bölgede envanter çalışmalarına destek veren bir kaynak, Golden Sands Otel’in içerisinde bazı evrak ve katalogların bulunduğunu, bu belgelerde otelin bir kısmının İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait olduğunun yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi üyesi Hasan Sungur:

“Öyle bir belge görmedik, zaten komite, pasaportların iptal edileceği haberleri üzerine bir daha toplanmadı”

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılım Komitesi üyesi Hasan Sungur ise böyle bir bilgi veya belgeye ulaşmadıklarını, zaten komitenin ilk toplantısının ardından “üyelerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edileceği” haberleri üzerine kendilerine sahip çıkılmaması nedeniyle bir daha toplanmadığını ifade etti.

Anımsanacağı üzere dönemin Anastasiadis Hükümeti, aralarında Ersin Tatar’ın da bulunduğu toplamda 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde karar üretmişti.

Dönemin Kıbrıslı Rum lideri Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni küçümseyen, seyahat belgesini kullanamaz” demiş ve kimlik kartlarının (vatandaşlıklarının) değil; sadece seyahat belgelerinin alınması ile ilgili önerinin 20 civarında kişiyi kapsayacağını belirtmişti.

Konuyu gündeme getiren İngiliz Daily Express gazetesi, Golden Sands’ın mülkiyetine ilişkin iddiaların, “Las Vegas” projesi nedeniyle; Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile Britanya arasında diplomatik krize gebe olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis:

“Konuyu diplomatik olarak ele alıyoruz”

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, hükümetin konuyu "diplomatik olarak" ele aldığını söyledi. Hristodulidis, “Tüm haberleri izliyoruz, geçmişte de benzer haberleri pek çok kez gördük. Diplomatik misyonumuz Londra'daki Yüksek Komisyon konuyu araştırıyor. Emin olun, yapılması gereken her şey diplomatik kanallardan yapılıyor” dedi.

İngiliz Daily Express gazetesi, milyarderlerin projesine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı.

Golden Sands Otel’in kurulduğu ilk günlere ait görseller…

Muhafazakar parlamenterler, Cumhurbaşkanlığı’nda Ersin Tatar ile görüştü.

Muhafazakar parlamenterler, Ersin Tatar ile Varosha bölgesinde