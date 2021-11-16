Maraş dosyası Avrupa gündeminde

Avrupa Birliği Dış İşleri Konseyi’nin Brüksel’deki toplantısında Maraş (Varosha) dosyası gündeme geldi. Türkiye’nin Maraş’ın yanısıra Geçitkal’deki askeri üs ve İskele Boğazı’ndaki deniz üssüyle ilgili faaliyetlerinin de “gizli bir belgede” Avrupa Birliği’ne sunulduğu iddia edildi.



Maraş’ta, Birleşmiş Milletler kararları dışına çıkan adımlar nedeniyle gündeme gelen “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar” için seçenekler belgesi hazırlanması yeniden ele alındı.

Politis gazetesi, Avrupa Dışişleri Konseyi toplantısıyla ilgili detaylara yer verdiler.



“Türkiye’ye Yönelik Yaptırımlar Pişiriliyor” başlığıyla gelişmeyi duyuran Politis gazetesi, diplomatik kaynaklara dayanarak AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in “seçenek belgesi”ne dikkat çektiğini yazdı.



Borrell, Avrupa Birliği’nin özel birimleri tarafından, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki “yasa dışı faaliyetlerine” ilişkin kapsamlı raporun hazırlandığını belirtti.



Belgenin iki bölümden oluşacağı, hem gelişmelerin not edileceği, hem de eylem planı hazırlanacağı iddia edildi.





Hristodulidis tepkili: “Geç kalındı”



Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis toplantı sırasında yaptığı konuşmada, AB’nin tepki gösterme konusundaki gecikmesinden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi ve sürecin hızlı bir şekilde ileriye götürülmesini talep etti.

Hristodulidis, Avrupalı mevkidaşlarına, AB’nin Türkiye’ye “kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerinin yasa dışı olduğu ve Avrupa ile ilişkilerinde bunun etkilerinin olacağı” konusunda net mesaj göndermesi gerektiğini vurguladı.



AB’nin tepki göstermekte geç kalmasının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında olumsuz sonuçlara sahip olduğunu da ifade eden Hristodulidis, bunun da, Türkiye tarafından, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveyle, müzakerelere geri dönmeyi ret etme cesareti olarak algılandığını savundu.



Öte yandan Fileleftheros gazetesi “seçenekler belgesinin”, Aralık ayında yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, karar alınması için gündeminde olacağını yazdı.

Türkiye’nin faaliyetlerine ilişkin gizli belge

Fileleftheros gazetesi “Havadan Fotoğraflarla Rapor-Avrupa Birliği’nin İlgili Birimi’nin Türkiye’nin Kuzeydeki Faaliyetlerine İlişkin Gizli Belgesi” başlıklı haberinde Avrupa Birliği’nin ilgili biriminin, Türkiye’ninn adanın kuzeyindeki faaliyetleri konusunda çok gizli bir belgeyle, AB Dışişleri Bakanlarını bilgilendirdiğini iddia etti.



Derecelendirilmiş olan gizli belgenin, Türkiye’nin 20 Temmuz 2021’den sonraki tüm faaliyetlerini kaydettiğini savunan gazete, ayrıca Türk faaliyetlerinin analizini de yaptığını belirtti.



Gizli belgenin, Türkiye’nin kapalı Maraş ve Mağusa’nın geniş bölgesindeki tüm faaliyetlerini kayda geçirdiğini yazan gazete, belgede ayrıca, Türkiye’nin Geçitkale’de kurduğu İHA/SİHA hava alanıyla Türk ordusunun Boğaz bölgesinde kurma niyetinde olduğu deniz üssüyle ilgili havadan çekilmiş fotoğrafların da bulunduğunu öne sürdü.