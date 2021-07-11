Maraş anketi: % 73 Kıbrıs Türk yönetiminde kesinlikle yerleşmeyiz



Haftalık Simerini gazetesi “Lefkoşa Üniversitesi” Insights Market Reserch’in (IMR) şirketine yaptırdığı Maraş (Varosha) Anketi’ni yayınladı.



Kıbrıslı Rum Maraş kökenlilerin yüzde 73’ü Kapalı Maraş’ın, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmadan önce açılması halinde Kıbrıs Türk idaresi altında bölgeye “kesinlikle yerleşmeyeceğini” söyledi.



“Kıbrıs sorunu çözülmeden ve Kıbrıs Türk yönetimi altında Maraş’a yerleşir misiniz” sorusuna yüzde 6 “elbette gideceğim”, yüzde 9 “gidebilirim”, yüzde 12 “gitmeyebilirim” ve yüzde 73 “kesinlikle gitmem” yanıtını verdi.

Anket, 5-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kıbrıs’ın güneyinde rastgele seçilmiş 18 yaş ve üzeri 1000 kişinin katılımıyla yapıldı.

Kapalı Maraş’ta şekillenen yeni durumdan, sahil cephesinin bir bölümünün ziyaretçilere/turistlere açılmasından ne kadar haberdar oldukları sorulan katılımcıların yüzde 54’ünden “çok”, yüzde 38’inden “oldukça” ve yüzde 8’inden “biraz” cevabı geldi.

Ziyarete açılmasından sonra kapalı Maraş’ın sahil kısmını ziyaret edip etmedikleri sorulduğunda yüzde 88’i “hayır”, yüzde 12’si “evet” dedi.

Kapalı Maraş’ın açılmasının Kıbrıs turizmini baltalayıp baltalamayacağı sorusuna yüzde 45 “Evet”, yüzde 29 “olabilir”, yüzde 22’si “olmayabilir” ve yüzde 4’ü “kesinlikle olmaz” dedi.

Türk tarafının atacağı bir sonraki adımın kenti yerleşime açmak olacağına inanıp inanmadıkları sorusuna yüzde 66 “kesinlikle evet”, yüzde 30’u “olabilir” ve yüzde 4’ü “olmayabilir” cevabını verdi.

Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşim hakkı tanıyacağına inanıp inanmadıkları sorusuna ise yüzde 23 “kesinlikle evet”, yüzde 49 “olabilir”, yüzde 21 “olmayabilir” ve yüzde 7 “kesinlikle olmaz” cevabını verdi.

Kıbrıs Rum yönetiminin Maraş ile ilgili Türk planlarını engelleyebileceğine ne kadar inandıkları sorusuna yüzde 5 “çok”, yüzde 16 “oldukça”, yüzde 30 “biraz” ve yüzde 49 “hiç” denildi.

Kapalı Maraş’ta Türk tarafınca oluşturulan yeni durumun nasıl engellenebileceği sorusuna yüzde 39 “AB tarafından Türkiye’ye acı yaptırımlar uygulanması ile”, yüzde 30 “geçiş noktalarının kapatılması maharetiyle KKTC’ye mali bedel yaratılarak”, yüzde 24 “Sadece Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasıyla”, yüzde 4 “diğer”, ve yüzde 3 “BM tarafından yeni kararlar elde edilmesi ile” denildi.

Maraş kökenlilerin TMK’ya toplu başvurularının “yasal sakinlerin geri dönüşü” hedefi açısından doğru mu yanlış mı olacağı sorusuna yüzde 38 “doğru”, yüzde 62 “yanlış” cevabını verdi.

“Bölgede şekillenen yeni olgularla, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunsa bile kentin Kıbrıs Rum idaresine verilmesi ihtimali ne kadar?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı “hiç”, yüzde 28’i “az”, yüzde 10’u “oldukça”, yüzde 2’si “çok” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in önerdiği gibi, Maraş’ın da Ercan gibi BM şemsiyesi altına verilmesiyle, Türk tarafının da kabul etmesi perspektifiyle, (Maraş’ın ve Ercan’ın) dış dünyaya açılacağına katılıp katılmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 14’ü “tamamen katılıyorum”, yüzde 32’si “muhtemelen katılıyorum”, yüzde 29 “muhtemelen katılmıyorum” ve yüzde 25’i “hiç katılmıyorum” dedi.

1974’ten bugüne Maraş’ın “kaybedilmesi ve Türkleşmesinden”, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin ne kadar sorumlu olduğu sorusuna şu yanıtlar verildi:

Yüzde 70 “büyük ölçüde”, yüzde 18 “oldukça”, yüzde 9 “az” ve yüzde 3 “hiç.”



Ankete katılanların yüzde 72’si bu sonuçtan siyasi partileri de sorumlu tuttu.