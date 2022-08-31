Manisoy: Yargı bağımsızlığına olan inancımız tam

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, geçtiğimiz hafta iktidarın oylarıyla oy çokluğuyla Meclis’ten geçen ve Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası hakkında açıklama yaptı.

Manisoy, “Hükümetin adına reform dediği hiçbir dayanağı olmayan tasarının ne hizmet verene ne de hizmet alanlara bir getirisi olmayacaktır” dedi ve hükümeti eleştirdi.

Manisoy, Anayasa Mahkemesi’nde alınacak karar ile kaos ortamının son bulması temennisinde de bulundu.

Açıklama şöyle:

“Alayköy Belediyesi olarak gailemiz hizmet ve belde halkının mutluluğudur ki, bugüne kadar attığımız tüm adımlarda halkımızı karşımıza değil yanımıza alıp yürümeye devam ettik. Daha önce de belirttiğim gibi hükümetin adına reform dediği hiçbir dayanağı olmayan tasarının ne hizmet verene ne de hizmet alanlara bir getirisi olmayacaktır. Aksine devlet içerisinde bulunan otoritelerin yapısının bozacak ve sadece birleştirilmek adı altında kapatılmak istenen belediyeleri değil tüm KKTC halkını kaosa sürükleyeceği açıktır. Takınılan bu tutum halkı ayaklar altına alıp halkın tercihlerini hiçe saymaktan başka bir şey değildir.

Ne mutlu bana ki, ben ve çalışma arkadaşlarım anayasanın üstünlüğü ve halkımızın iradesine saygı ile çıktığımız bu yolda yılların deneyimi ile demokrasinin nasıl işlediğine ve yerel yönetimlere dair yeterli donanıma sahibimiz. Gerekli koşullar sağlanırsa tabi ki bu bilgimizi de halkımızın yararı için paylaşmaya hazırız. Fakat o çok sevdikleri koltuklara daha dün oturanların konunun uzmanı gibi bize akıl vermeleri ne anlaşılabilir ne de kabul edilebilir bir şeydir.

Demokratik yapının getirdikleri ile bulundukları noktalarda halkımıza dikte ettikleri bu anti demokratik düşünce yapısını idrak etmekte zorlanıyor, belde halklarının iradesiyle seçilen mercilerin hiçbirinden onay almadan halkın iradesini çiğneyerek attıkları her adıma daha da hayret ediyorum.

Halkımıza bildirmek isterim ki yargı bağımsızlığına olan inancımız tamdır. Anayasa Mahkemesi’nin alacağı karar ile yaratılan bu kaosun bir an evvel bitmesini ve halkımıza kaldığımız yerden hizmet vermeye devam etmeyi temenni ediyor, davamızda yanımızda bulunan herkesi saygı ile selamlarken, bu tasarıya destek verenleri de halkın iradesine saygı duymaya davet ediyorum.”