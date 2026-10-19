MAKAMER'den aile içi şiddet panel

Mağusa Kadın Merkezi Derneği(MAKAMER), aile içi şiddete dikkat çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak için 26 Ekim Pazartesi saat 17.00'de Mağusa'da panel düzenleyecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, "Aile İçi Şiddet Farkındalık Ayı" kapsamında Maraş MAGEM’de yer yapılacak “Güvenli Ev, Şiddetsiz Yaşam: Haklar, Destek ve Çözüm Yolları” başlıklı panelin moderatörlüğünü, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi KAEM Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üçışık üstlenecek.

Panelde Avukat Aslı Murat, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Direktörü Feyza Bhatti, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi (ŞÖDAM) adına Uzman Psikolojik Danışman Vedide Bener Gülırmak ve Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube Amirliği Tahkikat Amiri Mahmut Gümüşsoy konuşma yapacak.

Hukuki haklar, psikolojik destek, şiddetin önlenmesi ve ilgili kurumların mücadeledeki rolünün tartışılacağı panel halka açık olacak.