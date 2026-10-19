“Şiirden Tuvale” Lefkoşa’da sergilenecek

Kıbrıs Türk şiirinden ilhamla hazırlanan şiir ve resmin bir arada olacağı "Şiirden Tuvale" sergisi perşembe günü saat 17.00'de Lefkoşa'da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde açılacak.

Mavi Fırça Sanat Evi tarafından hazırlanan proje kapsamında küratörlüğünü Sanatçı Zühre Özkaraman, proje koordinatörlüğünü Feray Atamert ve grafik tasarımını Zehranaz Güçeri üstlendiği sergi, 30 Ekim’e kadar İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek

1950-1990 yılları arasındaki Kıbrıs Türk şiirinden ilham alan 32 kadın sanatçının eserlerinden oluşan sergi daha önce Gazimağusa Bandabuliya’da sanatseverlerle buluşmuştu.