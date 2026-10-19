“Geleceğin Rehabilitasyonu: Robotik ve Akıllı Teknolojilerle Dönüşüm Sempozyumu” YDÜ’de yapıldı

Romatem Academy, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Geleceğin Rehabilitasyonu: Robotik ve Akıllı Teknolojilerle Dönüşüm Sempozyumu” yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sempozyumun; akademisyenleri, klinisyenleri ve fizyoterapistleri bir araya getirdiği belirtildi.

Robotik rehabilitasyonun bilimsel temellerinden klinik uygulamalarına, yapay zekâ ve sanal gerçeklikten robotik cerrahi ve cerrahi sonrası rehabilitasyona uzanan bilimsel programıyla sempozyumun, Kuzey Kıbrıs’ta rehabilitasyon teknolojileri alanında “Bir ilke imza attığı” kaydedildi.

Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu’nun yaptığı sempozyum, oturumlarla devam etti.