Halkın Partisi milletvekili adayları belirlendi

Halkın Partisi (HP), 6 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimde yarışacak milletvekili adaylarını belirledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Parti Meclisi, önce seçim kurallarının yer aldığı yönetmeliği oy birliği ile onayladı, ardından parti tüzüğüne göre, kontenjan adayların sayısı ve sıraları oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra oluşturulan Divan seçim sürecini yöneterek, oylama işlemlerini başlattı. 18.00’den 21.00’e kadar süren oylamada, adaylar ve sıraları belirlendi.

Özersay: “Güçlü bir kadroyla göreve hazırız”

Parti Meclisi’nde konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, güçlü bir kadroyla göreve hazır olduklarını belirterek, yeni dönemde ülkeye hizmeti esas alan uzun ömürlü ve istikrarlı hükümetler kurma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Özersay, “Biz temiz siyaseti ve bize yakışan çağdaş bir devlet yapısını temel hedef olarak benimsemiş bir partiyiz. Bu yola neden çıktığımızı hiç unutmadık ve unutmayacağız. Biz bu yola makam yahut mevki için değil ülkemize hizmet için çıktık. Halkımızın teveccühüyle sandıktan çok güçlü şekilde çıkarak ülkemize hizmet edeceğimize inanıyoruz. Milletvekili adaylarımız ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Avcıoğlu da listede

Geçtiğimiz hafta Halkın Partisi’nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan Yusuf Avcıoğlu'nun da listede yer alması dikkat çekti. Avcıoğlu, Girne bölgesinde 3. sıradan aday oldu.

Halkın Partisi’nin milletvekili adayları şu şekilde:

Lefkoşa:

1. Kudret Özersay

2. Teksen Köroğlu

3. Turgut Alas

4. Fevzi Tanpınar (kontenjan)

5. Aral Moral

6. Ramadan Durmazer

7. Mert Taşkın (kontenjan)

8. Mehmet Kermeoğlu (kontenjan)

9. Fikret Alas

10. Aliye Özelsoylu

11. Fezile Gür

12. Ramadan Öcal

13. Ahmet Kurtcan

14. Namık Şahbudak

15. İsmail Bükülmez

16. Devran Vudalı

Mağusa

1. Özbir Akbaşak

2. Özgür Vehit

3. Duygu Uzun

4. Cumali Sabah (kontenjan)

5. Serhat Kotak (kontenjan)

6. Berna Altunsoy

7. Süleyman Akmercan (kontenjan)

8. Celal Sesli

9. Zeki Özgürkanlılar

10. Nigar Kocasoy Abuhawila

11. İzzet Derkan

12. Nazlı Çatak

Girne

1. Erek Çağatay

2. İzlem Gürçağ Altuğra (kontenjan)

3. Yusuf Avcıoğlu

4. Seral Fırat (kontenjan)

5. Neşe Anibal

6. Damla Çeribaşı Kasabalı

7. Muhammet Ercan

8. Bahar Akpınar

9. Kübra Tezcan

10. Ahmet Bayram Sefer

11. Gürbüz Gertik

12. Uğur Kıroğlu

İskele

1. Bediha Yasak Sürül (kontenjan)

2. Havva Elkovan

3. Ersin Şemi

4. Sahar Alçıner

5. Sinan Gece

Güzelyurt

1. Servet Akacan (kontenjan)

2. Berna İskifoğlu

3. Suna Tip

Lefke

1. Sever Şeb

2. Safure Deniz