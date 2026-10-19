6 deniz kaplumbağası mavi sularla buluştu

Merit International Otellerinin deniz kaplumbağalarının korunması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, başarılı bir sezonu daha geride bıraktı. 16 Ekim Cuma günü Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında düzenlenen sezonun son salım etkinliğinde, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayan 6 deniz kaplumbağası yeniden Akdeniz’in mavi sularıyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın oğlu Toprak ile birlikte katıldığı etkinlikte, Türkiye’den gelen basın mensupları, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, kaplumbağaların kurtarılmasına katkı sağlayan Şalvar Kaptan ve otel misafirleri de yer aldı.

6 deniz kaplumbağası yeniden doğal yaşam alanında

Balıkçılık faaliyetleri sırasında ağlara takılarak su yüzeyine çıkamamaları nedeniyle boğulma vakasıyla Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırılan, 1 ile 5 yaş arasındaki Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türünden 6 kaplumbağa, başarılı tedavi süreçlerinin ardından sağlığına kavuştu.

Nefes, Müdür Cengiz, Kubi, Berson Baba, İbo Başkan ve Kadir Avcı isimli deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına dönüşü, etkinliğe katılan davetlilerin eşliğinde gerçekleştirildi.

Nefes, Nilden Bektaş Erhürman ve oğlu Toprak tarafından denize uğurlanırken; Müdür Cengiz, Travel + Leisure Türkiye yazarı Çiler Geçici Öztürk tarafından mavi sulara kavuşturuldu. Kubi'yi Atıksız Mutfak Şefi Özge Şahin ve Elele Dergisi yazarı Esin Övet, Berson Baba'yı televizyon programcısı ve yemek yazarı Elif Korkmazel ile NTV sunucusu Buse Yıldırım denize bıraktı. İbo Başkan, Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci; Kadir Avcı ise BeşOn Production Yapımcısı Akif Çalğın tarafından doğal yaşam alanına uğurlandı.

2018 yılından bu yana 227 deniz kaplumbağası doğal yaşam alanına kavuştu

10 Mayıs 2018 tarihinde faaliyetlerine başlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kuruluşundan bu yana toplam 265 deniz kaplumbağasının bakım ve tedavisini üstlenen Merkez, bunlardan 227'sini rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına kavuşturdu. Yalnızca 2026 sezonunda 31 deniz kaplumbağasının denize uğurlanması, Merkez’in deniz yaşamının korunmasına yönelik çalışmalarında önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar, eğitim programları ve farkındalık projeleriyle de deniz kaplumbağalarının korunmasına katkı sağlayan Meritta, özellikle bölge balıkçılarıyla geliştirdiği iş birliği sayesinde yaralı kaplumbağalara zamanında müdahale edilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Sİlem Sargın Kara: “Toplumun gösterdiği duyarlılık en değerli desteklerimizden biri”

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Biyolog Silem Sargın Kara, 2026 sezonunun hem tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları hem de toplumsal farkındalık açısından verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“2026 sezonu, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi açısından yoğun çalışmaların karşılığının alındığı, oldukça verimli ve başarılı bir sezon oldu. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan çok sayıda deniz kaplumbağasını yeniden doğal yaşam alanlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşarken, bu başarının yalnızca Merkezimizin çalışmalarıyla değil, Ada genelinde doğal yaşama karşı oluşan yüksek farkındalık ve güçlü sahiplenme duygusuyla da pekiştiğini görüyoruz. Balıkçı dostlarımızın, Ada halkının ve sivil toplum örgütlerinin gösterdiği duyarlılık, yaralı ya da yardıma ihtiyaç duyan deniz kaplumbağalarının erken fark edilerek doğru şekilde yönlendirilmesinde büyük önem taşıyor. Toplumun farklı kesimlerinde giderek güçlenen bu çevre bilinci ve iş birliği, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalarımızın en değerli desteklerinden biri olmaya devam ediyor.”

Nilden Bektaş Erhürman’dan Meritta'ya ziyaret

Salım etkinliğinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, oğlu Toprak ile birlikte Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde tedavisi devam eden deniz kaplumbağalarını yakından görme fırsatı bulan Erhürman, yürütülen rehabilitasyon çalışmaları ve deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Merit International Otellerinin çevresel sürdürülebilirlik ve doğal yaşamın korunmasına yönelik sosyal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, deniz kaplumbağalarının yaşama tutunmasına destek olmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir deniz ekosistemi bırakmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.