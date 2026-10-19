Yeniboğaziçi’nde kadın dayanışma gecesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’nin düzenlediği Kadın Dayanışma Gecesi, Yeniboğaziçi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu ve Belediye Meclis üyesi adayları kadınlarla bir araya geldi.

Oyuncu: Kadınlar daha fazla beklemeyecek

Şemsi Oyuncu yaptığı konuşmada, kadınların hak ettiği eşitlik sağlayıcı politikaları Yeniboğaziçi’nde hayata geçirmeye hazır olduklarını vurguladı. “Kadınlar hak ettikleri eşitlik için daha fazla beklemeyecekler” diyen Oyuncu, yeni dönemde Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi (ŞÖDAM) başta olmak üzere birçok kurumsal düzenlemenin yapılacağını ifade etti. Yeniboğaziçi halkının dürüst, adil ve eşitlikçi bir belediye anlayışına kavuşacağını ifade eden Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, belediye meclis adayları Ahmet Aktunç, Ayhan Demir, Esen Beyköylü, Hale Aybey Beyaz, Hasan Tuğralı, Hüseyin Sennaroğlu, İsmail Gürsoy, Nazenin Taşcıoğlu Şahali, Neriman Durmaz ve Zübeyir Ercenle ile birlikte ekip olarak hazır olduklarını belirtti.

Derya: Hiçbir kadının hayatın yükünü tek başına omuzlamaması için çalışacağız

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise konuşmasında, kadınların üzerine yüklenen bakım hizmetlerinin eşitlik sağlayıcı politikalarla giderileceğini belirterek yerel yönetimlerin bu konuda üstlendiği kritik role dikkat çekti. Derya, CTP’li belediyelerin sosyal belediyecilikte ülkede üstlendiği ayırt edici bir role vurgu yaparak “Yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmetleri ve kurumsal düzenlemeleri yapmak üzere yola çıktık” dedi. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarının yürürlüğe girmesiyle kreş ve gündüz bakım evlerinin kısa sürede yerelde de hayat bulacağını belirten Derya, “Artık hiçbir kadın hayatın yükünü tek başına omuzlamak zorunda kalmayacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.